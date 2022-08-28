Karadeniz'de 20 yeni mantar türü keşfedildi - Son Dakika
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Karadeniz'de 20 yeni mantar türü keşfedildi

28.08.2022 09:49
Karadeniz'de 20 yeni mantar türü keşfedildi

DOĞU Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, 7 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucu dünyada varlığı bilinmeyen 20 mantar türü keşfedildi.

DOĞU Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, 7 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucu dünyada varlığı bilinmeyen 20 mantar türü keşfedildi. Kendisi gibi birçok bilim insanı ile mantarlar üzerinde araştırma yapan Trabzon Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sesli, "Makale olarak yayınladık ve isimlerini 'Dünya Mantar Bankası'na bildirerek, ülkemizin mantar çeşitliliğine katkıda bulunduk. Bizim çalışmamızla birlikte varlığı ilk kez keşfedilen mantar sayısı, 35'e çıktı" dedi.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimli yayla ve ormanlarında 2015'ten bu yana yürütülen araştırmalar sonucunda, dünyada varlığı bilinmeyen 20 yeni mantar türü ortaya çıkarıldı. Bu mantarlara keşfedildiği yörelerden esinlenilerek, 'gymnopus trabzonensis', 'clitolyophyllum akcaabatense', 'lyophyllum turcicum' gibi isimler verildi. Dünyada bilinen ancak Türkiye'de ilk kez keşfedilen 150 mantar türü de 'yeni kayıt' olarak biyoçeşitliliğe kazandırıldı.

TÜRKİYE İÇİN 150 YENİ KAYIT Kendisi gibi birçok bilim insanı ile birlikte mantarlar üzerinde araştırma yapan Trabzon Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sesli, dünya genelinde 300 yıl süren araştırmalar yapıldığını, bunun sonucunda 150 bin mantar türünün 'Dünya Mantar Bankası'na kaydedildiğini söyledi. Türkiye genelinde de son 100 yılda yapılan araştırmalarla 4 bin doğa mantarının 'Türkiye Mantar Listesi'ne kazandırıldığını belirten Prof. Dr. Sesli, "Karadeniz Teknik ve Trabzon Üniversitesi'nin katkılarıyla biz de dünyada varlığı bilinen 150 yeni kayıt mantar türünü Türkiye'de ilk kez tespit ettik. 2015 yılından beri yaptığımız arazi ve laboratuvar incelemeleri sonucunda 20 tane mantarın da dünyada ilk kez keşfini yaparak, bilimsel isimlerini verdik. Makale olarak yayınladık ve isimlerini 'Dünya Mantar Bankası'na bildirerek, ülkemizin mantar çeşitliliğine katkıda bulunduk" dedi.'KEŞFEDİLEN MANTAR SAYISI 35'E ÇIKTI'Biyoçeşitliliğin ülkeler için en önemli doğal zenginliklerden biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sesli, "Bu mantarlar, daha önce keşfedilmemiş. İlk defa Doğu Karadeniz yöremizde bulduk. Bizden önce ülke genelinde yapılan tüm çalışmalarda 15 yeni mantar türü keşfedilmiş. Bizim çalışmamızla birlikte varlığı ilk kez keşfedilen mantar sayısı, 35'e çıktı. Bu sonuç bize Doğu Karadeniz'in mantar çeşitliliğinin zenginliğini ortaya koyuyor" diye konuştu.YÜZDE 90'I TRABZON YAYLALARINDAN

Bazı mantarın isimlerine, keşfedildikleri yörenin ismini verdiklerini aktaran Prof. Dr. Sesli, "Trabzon ve ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Giresun ve yakın ilçelerine gittik. Yüzde 90'ını Trabzon yaylalarından topladık. Trabzon'da bulduğumuz bir mantara, 'Gymnopus trabzonensis', Akçaabat'ta bulduğumuz bir mantara da 'Clitolyophyllum akcaabatense' ismini verdik. 2015 yılında ilk keşfettiğimiz mantarlardan birine de 'Türk mantarı' anlamına gelen 'Lyophyllum turcicum' ismini vermekten mutluluk duyduk. Bundan sonra yapılması gereken bu mantarların ekonomik, farmakolojik ve besinsel amaçlı değerlendirmesi için ilgili araştırmacıların yapacağı çalışmalar" dedi.


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Kaynak: DHA

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

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