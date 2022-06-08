Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının "Karadeniz hazineleri" tırı Sakarya'ya geldi - Son Dakika
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Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının "Karadeniz hazineleri" tırı Sakarya'ya geldi

08.06.2022 17:17

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA), bölgedeki coğrafi işaretli yöresel ürünlerin bilinirliğini artırmak amacıyla hazırladığı tır, Sakarya'da ziyarete açıldı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA), bölgedeki coğrafi işaretli yöresel ürünlerin bilinirliğini artırmak amacıyla hazırladığı tır, Sakarya'da ziyarete açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten DOKA; Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerindeki coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı tanıtım tırını, Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırdı.

DOKA Turizm ve Girişimcilik Birim Başkanı Mehmet Bozdoğan, AA muhabirine, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve "Karadeniz Havzası Coğrafi İşaretler Ağı (BS GIN)" projesi kapsamında tanıtım tırını Sakarya'ya getirdiklerini söyledi.

Tırda kültürel mirasın bir parçası olan coğrafi işaretli yöresel ürünlerin sergilendiğini aktaran Bozdoğan, 6 ilde 50'nin üzerine coğrafi işaretli ürün olduğunu kaydetti.

Tırın Sakarya'dan faaliyete başladığını, sonrasında Kocaeli ve İstanbul'da farklı noktalarda 28 gün boyunca tanıtım yapacağını aktaran Bozdoğan, "Burada hem tüketicilere coğrafi işaretli ürünlerin özelliklerini anlatmaya ve bu konudaki bilinci artırmaya hem de aslında bu ürünün ticaretini yapan firmalarımız için de avantaj sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Bozdoğan, coğrafi işaretli ürünlerin üretimini yapan işletmeleri, proje ortakları olan Romanya ve Gürcistan'ın yanı sıra İtalya ve Fransa'ya götürerek yeni pazarlar oluşturmalarını sağlayacaklarını dile getirerek, "Coğrafi işaretli ürünlerimizi hem Türkiye'de hem de yurt dışında bu projeyle tanıtmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Tanıtım faaliyeti kapsamında "www.karadenizhazineleri.com.tr" web sitesinin de hizmete sunulduğunu belirten Bozdoğan, sitede Akçaabat köftesinden Giresun fındık ezmesine, Kürtün Araköy ekmeğinden Rize kavurmasına, Akkuş şeker fasulyesinden Şavşat ketesine kadar 50'den fazla coğrafi işaretli ürünün fotoğrafları, coğrafi işaret tescil tarihi, hikayesi ve üretici firmaları gibi konularda detaylı bilgilerin yer aldığını sözlerine ekledi.

Sakarya'da yarın akşama kadar gezilebilecek tır, cuma günü Kocaeli'de vatandaşların ziyaretine açılacak.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının Karadeniz hazineleri tırı Sakarya'ya geldi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının Karadeniz hazineleri tırı Sakarya'ya geldi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının Karadeniz hazineleri tırı Sakarya'ya geldi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının Karadeniz hazineleri tırı Sakarya'ya geldi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının Karadeniz hazineleri tırı Sakarya'ya geldi

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Kaynak: AA

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