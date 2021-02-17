Doğu Karadeniz kara teslim; 1481 köy yolu kapandı, yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika
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Doğu Karadeniz kara teslim; 1481 köy yolu kapandı, yüz yüze eğitime ara verildi

Doğu Karadeniz kara teslim; 1481 köy yolu kapandı, yüz yüze eğitime ara verildi

17.02.2021 11:45

DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, bin 481 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Trabzon, Rize, Gümüşhane, Artvin, Giresun ve Ordu'da yüz yüze eğitime ara verildi. Bölgede geçen hafta sıcaklıklarla birlikte meyve veren ağaçlar ile açan çiçekler kar altında kaldı.

Doğu Karadeniz, kara teslim oldu. Bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon'da 210, Rize'de 220, Gümüşhane'de 266, Artvin'de 94, Giresun'da 412, Ordu'da ise 279 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yağışın sürdüğü bölgede ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Karayolları, Özel İdare ve belediye ekipleri kar nedeniyle kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

ZİĞANA DAĞI'NDA ULAŞIM AKSIYORTrabzon-Gümüşhane sınırındaki deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikteki Zigana Dağı'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Zigana Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Polis ekipleri zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor, sürücülere dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor. Karayolları ekipleri de Zigana Geçidi'nde kar küreme çalışması yürütüyor. YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİKar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Kentlerde engelli kamu personeli de idari izinli sayıldı.KARAYEMİŞLER KAR ALTINDA KALDI

Karadeniz'de geçen hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde 24 derecelere kadar yükselmesi ile bazı ağaçlar meyve vermiş, çiçek açmıştı. Bu hafta hava sıcaklıklarındaki ani düşüşle birlikte yaşanan yağışla bu ağaçlar ve çiçekler kar altında kaldı. Rize'de kar altında kalan karayemiş ağaçları renkli görüntüle oluşturdu.


- Trabzon
Kaynak: DHA
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