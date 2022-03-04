DOĞU KARADENİZ KARİYER FUARI AÇILDI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 'Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı (DOKKAF'22)', Trabzon'da açıldı. Birçok öğrenci ve mezuna iş ve staj fırsatı sunacak fuara bölgede eğitim veren 8 üniversiteden 20 bin öğrenci ve mezunun katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinatörlüğü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öncülüğünde düzenlenen 'Yetenek Her Yerde' temalı 3. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı, Şenol Güneş Spor Kompleksinde açıldı. Fuara, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, il protokolü ve öğrenciler katıldı. Ülke çapında 12 bölgede, 151 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan 12 fuardan birisi olan DOKKAF'22 Kariyer Fuarı'na KTÜ ve bölgedeki 7 üniversiteden 20 bin civarında üniversite öğrencisi ve mezunun katılımı bekleniyor. Üniversiteli gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, iş ve staj imkanlarına erişimde fırsat eşitliği sağlanması ve tüm gençlere birer yetenek olduklarının hissettirilmesi amacıyla düzenlenen fuar, 4-5 Mart tarihlerinde açık kalacak.

Fuara, Artvin Çoruh Üniversitesi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi'nden binlerce öğrenci katılırken; meslek odaları, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile KOBİ'lerde fuarda yer alıyor.

'HER İNSAN AYRI BİR DÜNYA'

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez törende yaptığı konuşmada, 'Gençleri muhatap alarak söylüyorum. Üniversite öğrenimi sırasında ilginizi çeken alanlara yoğunlaşmaya gayret gösterin. Baştan ilginizi çekmeyen konular, sonrasında seveceğiniz konular olabilir. Her insan ayrı bir dünya. Her insanın yetenekleri farklı. Kendinizi tanıyın, kendinize göre iş seçin. Yolda da değiştirebilirsiniz. Eskiden anne babalarımız işe başladıklarında emekli olurlardı. İş değiştirmeye de alışkın olmanız lazım. Kendinizi mezun olduğunuz alanlarla kısıtlı tutmayın. Standart işler azalıyor. Muhakkak çok farklı alanlarda kendinizi geliştirmeniz lazım. Özellikle dijital dünyaya hazırlıklı olmanız lazım. Kendinizi geliştirin ve başarısızlıklardan yılmayın. Önemli olan kendinizi toparlamak, kendinizi değerli görmek' ifadelerine yer verdi.

'COVİD AVCILARI' OYUNU İLGİ ODAĞI OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıklı yaşam bilinci kapsamında, tütün ve diğer maddeleri ile mücadele, sağlıklı beslenme, bulaşıcı hastalıklar konularında, Covid-19 süreci ve aşı bilinçlendirmeleri yapılarak 'TURKOVAC' aşı standı da açıldı. Stant içerisinde Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulan VR gözlük ile sanal ortamda "Covid Avcıları" oyunu vatandaşların ilgi odağı olurken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

'VİRÜSE KARŞI EN BÜYÜK SİLAHIMIZIN AŞI'

Stant sorumlusu Talat Can Beldek, 'Dün Samsun'daydık bugün ise Trabzon'dayız. Fuar kapsamında il il geziyor ve kendi aşımızı tanıtmaya ve duyurmaya çalışıyoruz. Stantta salgın hastalıklarla ilgili bilgiler veriyoruz. Ellerindeki silahlar insanların aşısı. İşte o aşı ile birlikte sanal gerçeklik gözlüğünü takınca her yerden gelen virüsleri öldürüyoruz. Oldukça ilgi görüyor' diye konuştu.

Oyunu oynayan Nazlıcan Altıntaş ise, 'Koronavirüs çıkınca hızlı bir şekilde tedavisi için çalışıldı. Geldiğimiz noktada artık virüse karşı en büyük silahımızın aşı olduğunu görüyoruz. Bu oyunda aslında onu anlatıyor. ve oyunu oynadığım zaman da virüsleri öldürerek epey rahatladığımı söyleyebilirim' dedi.