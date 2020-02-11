Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yükseklerde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yükseklerde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yükseklerde kar yağışı bekleniyor

6 saat önce

Doğu Karadeniz'in kıyılarında yağmur, yükseklerde ise kar yağışı bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yükseklerde kar yağışı bekleniyor, System.String[]

Doğu Karadeniz'in kıyılarında yağmur, yükseklerde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son günlerde yoğun kar yağışı alan Doğu Karadeniz'de bugünden itibaren güneyli rüzgarlar, çarşamba ve perşembe günleri ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli sağanak, 500-600 metre üzeri yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Sağanak ile 500 metre rakım altındaki bölgelerde de kar erimeleri olacağı tahmin ediliyor.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde

yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Doğu Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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