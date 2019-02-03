Doğu Karadeniz Turizmi 2023 Hedeflerine Hazır

Turistik, tarihi ve kültürel öğelerinin tanıtıldığı, İstanbul'da her yıl 60'ın üzerinde ülkeyi buluşturan dünyanın en büyük 4. turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT), Doğu Karadeniz stantları göz doldurdu.

Turistik, tarihi ve kültürel öğelerinin tanıtıldığı, İstanbul'da her yıl 60'ın üzerinde ülkeyi buluşturan dünyanın en büyük 4. turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT), Doğu Karadeniz stantları göz doldurdu.



Doğu Karadeniz Bölgesi'nin turistik, tarihi ve kültürel öğelerinin tanıtıldığı fuara, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı ve Artvin Vali Yardımcısı Hasan Hüsnü Türker katıldı. Bölge tanıtımının yapıldığı DOKA standında; il kültür ve turizm müdürlükleri, ticaret ve sanayi odaları, belediyeler ile TÜRSAB Doğu Karadeniz Temsil Kurulu'nun yanı sıra 100'e yakın acente ve otel temsilcisi yer aldı.



EMITT Fuarı başta olmak üzere turizme yönelik etkinliklerin bölge tanıtımına önemli kazanımlar sağladığını belirten Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, fuarın çok güzel geçtiğini, başarılı bir tanıtım yapıldığını ve bu tür organizasyonların büyük şehirlerde ve gurbette yaşayan hemşehrilerin bir araya gelmesine vesile olan buluşma noktaları olduğunu ifade etti.



Doğu Karadeniz'in turizmde 2018 yılında sıçrama yaptığını kaydeden Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman ise, yeni bir yıla yeni umutlarla girdiklerini ve 2019'da turizmde yeni rekorların kırılacağına inandıklarını söyledi.



Ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak bölgenin tanıtımını önemsediklerini dile getiren Adıyaman, EMITT Fuarı'nın bu anlamda çok bereketli ve verimli geçtiğini belirterek, "Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Ordu ve Trabzon olmak üzere 6 ilde faaliyet gösteriyoruz. Bu 6 ilin ortak paydaşı yemyeşil coğrafyası, masmavi denizi, kendine has kültürü ve insan yapısı. Biz bunu turizmde nasıl ortaya koyarızın çabası içerisinde olduk. EMITT Fuarı'nda özel sektörü ön plana çıkarmaya çalıştık. Kamusal alt yapıların tamamlanması ve yeni turizm destinasyonlarının ortaya çıkarılması ve sonrasında buraların acenteler ve oteller vasıtasıyla pazarlanması önemliydi. Bu fuarda da bunu fazlasıyla başardık" dedi.



Doğu Karadeniz Bölgesini başta Körfez Bölgesi ve Arap Dünyası olmak üzere dünyanın birçok yerinde başarıyla tanıttıklarını kaydeden Adıyaman, "Bizim temel hedefimiz turizmde pazarımızı nasıl çeşitlendirebiliriz ve Körfez Bölgesi'nden bu sürekliliği nasıl sağlayabilirizdir. Bu fuarda acentelerimiz ve otellerimizle birlikte hem doğrudan imaja hem de direkt ürüne dönük bir pazarlama faaliyetimiz oldu. Acentelerimiz ve otellerimizin çok güçlü bağlantılar kurduğu güzel bir organizasyon oldu" şeklinde konuştu.



Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da, bölge olarak turizmde çok önemli bir aşama kaydettiklerini vurgulayarak, "Bölgemizi bir bütün olarak tanıtıyoruz. Uluslararası EMITT Fuarı'nda bölgemizin turizm değerlerini, kültürünü, coğrafi güzelliklerini topyekun bir bütün olarak tanıtmak amacıyla yerimizi aldık. Bölgemizin acenteleri ve otellerimizin katkıları ile birlikte bir bütün olarak tanıtım atağına başladık. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Doğu Karadeniz Bölgesi'nden EMITT Fuarı'na katılan acente ve otellerin yurtdışına yaptığı satışların Arap turizm pazarının yanı sıra Avrupa, Yunanistan, İran, Hindistan ve Çin'e kadar ulaştığı belirtilirken, bu yıl bölgeden hem sunulan turizm paketlerinin ve destinasyonların çeşitlendiği hem de kalite ve lüksün arttığı gözlendi.



Doğu Karadeniz'e özgü tatların tanıtılıp ikram edildiği ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken etkinliklerin yapıldığı DOKA standını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, DOKA Kurucu Genel Sekreteri, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ziyaret etti.



Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren fuara, bu yıl 94 ülkeden bin 100 ana firma katıldı. - TRABZON

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