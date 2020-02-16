Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı - Son Dakika
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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

7 saat önce

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı, System.String[]

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olmak üzere genellikle karla karışık yağmur ve kar, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına, Ege ile Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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