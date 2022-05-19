Doğu Karadeniz yaylalarında 19 Mayıs'ta kar sürprizi - Son Dakika
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Doğu Karadeniz yaylalarında 19 Mayıs'ta kar sürprizi

19.05.2022 14:57

Doğu Karadeniz yaylalarında 19 Mayıs'ta kar sürprizi Doğu Karadeniz'de son bir haftadır mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde kar sürprizi yaşandı.

Doğu Karadeniz yaylalarında 19 Mayıs'ta kar sürprizi

GİRESUN - Doğu Karadeniz'de son bir haftadır mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde kar sürprizi yaşandı.

Havaların birdenbire soğumasıyla birlikte sahil kesimlerindeki yağmur yağışı yaylalarda yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayının 19'unda Giresun'un Kümbet YaylasıKü yaşanan kar yağışı ile birlikte yeniden beyaz gelinliğini giyerken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Doğu Karadeniz yaylalarında 19 Mayıs'ta kar sürprizi
Doğu Karadeniz yaylalarında 19 Mayıs'ta kar sürprizi
Doğu Karadeniz yaylalarında 19 Mayıs'ta kar sürprizi
Doğu Karadeniz yaylalarında 19 Mayıs'ta kar sürprizi

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Kaynak: İHA

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