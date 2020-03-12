Doğu Karadenizli dağcılardan Kaçkar Dağı zirvesine zorlu tırmanış - Son Dakika

Doğu Karadenizli 6 dağcı, 3937 rakımla Türkiye'nin en yüksek dördüncü dağı Kaçkarların zirvesine tırmandı.

Dağcılar Batuhan Tüfenk, Ercan Kesti, Mahmut Yanık, Osman Aslan, Recep Kulaber ve Yılmaz Seferoğlu, karla kaplı Kaçkar Dağlarının zirvesine tırmanış için program düzenledi.

Büyük bölümü Rize'nin Çamlıhemşin, diğer kısmı ise Artvin'in Yusufeli ilçesi sınırlarında yer alan 3937 rakımlı Kaçkar Dağı zirvesine tırmanmak için Ayder Yaylası'nda toplanan dağcılar, ilk gün yürüyerek Yukarı Kavrun Yaylası'na ulaştı.

Burada bir gece konaklayan dağcılar, ardından yürüyerek Mezovit bölgesine çıktı. Karlı alanları temizleyerek çadır kurup kamp kuran dağcılar, geceyi burada geçirdi.

Yürüyüşlerine Küçük Buzul üzerinden devam eden ekip, kuzey rotasını takip ederek Türkiye'nin en yüksek dördüncü dağı Kaçkarların zirvesine ulaştı.

Zaman zaman ip yardımıyla gerçekleştirdikleri zorlu tırmanışı başarıyla tamamlayan dağcılar, dönüşte ise büyük buzul güzergahını kullandı.

Dağcılardan Osman Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıl sonra zorlu kar şartlarında yeniden tırmanış gerçekleştirildiğini belirtti.

İdlib'de görev yapan askerlere destek amacıyla zirvede Türk bayrağı açtıklarını ifade eden Aslan, görev verilmesi halinde her zaman Mehmetçiğin yanında yer almaya hazır olduklarını dile getirdi.