Doğu Karadenizli dağcılardan Kaçkar Dağı zirvesine zorlu tırmanış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Karadenizli dağcılardan Kaçkar Dağı zirvesine zorlu tırmanış - Son Dakika

Doğu Karadenizli dağcılardan Kaçkar Dağı zirvesine zorlu tırmanış

6 saat önce

Doğu Karadenizli 6 dağcı, 3937 rakımla Türkiye'nin en yüksek dördüncü dağı Kaçkarların zirvesine tırmandı.

Doğu Karadenizli dağcılardan Kaçkar Dağı zirvesine zorlu tırmanış, System.String[]

Doğu Karadenizli 6 dağcı, 3937 rakımla Türkiye'nin en yüksek dördüncü dağı Kaçkarların zirvesine tırmandı.

Dağcılar Batuhan Tüfenk, Ercan Kesti, Mahmut Yanık, Osman Aslan, Recep Kulaber ve Yılmaz Seferoğlu, karla kaplı Kaçkar Dağlarının zirvesine tırmanış için program düzenledi.

Büyük bölümü Rize'nin Çamlıhemşin, diğer kısmı ise Artvin'in Yusufeli ilçesi sınırlarında yer alan 3937 rakımlı Kaçkar Dağı zirvesine tırmanmak için Ayder Yaylası'nda toplanan dağcılar, ilk gün yürüyerek Yukarı Kavrun Yaylası'na ulaştı.

Burada bir gece konaklayan dağcılar, ardından yürüyerek Mezovit bölgesine çıktı. Karlı alanları temizleyerek çadır kurup kamp kuran dağcılar, geceyi burada geçirdi.

Yürüyüşlerine Küçük Buzul üzerinden devam eden ekip, kuzey rotasını takip ederek Türkiye'nin en yüksek dördüncü dağı Kaçkarların zirvesine ulaştı.

Zaman zaman ip yardımıyla gerçekleştirdikleri zorlu tırmanışı başarıyla tamamlayan dağcılar, dönüşte ise büyük buzul güzergahını kullandı.

Dağcılardan Osman Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıl sonra zorlu kar şartlarında yeniden tırmanış gerçekleştirildiğini belirtti.

İdlib'de görev yapan askerlere destek amacıyla zirvede Türk bayrağı açtıklarını ifade eden Aslan, görev verilmesi halinde her zaman Mehmetçiğin yanında yer almaya hazır olduklarını dile getirdi.

Osman Aslan, Türkiye, Artvin, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti

Son Dakika Haberleri
00:34 İspanya kabinesinde ikinci koronavirüs vakası
00:32 Cezayir ile Fas arasındaki uçak seferleri askıya alındı
00:28 Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da öğrenciler otogarlara akın etti - 1
00:24 Zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri; üst yönetici, bakan veya validen...
00:22 Valilikten giriş yasağı olan yolcu için görüntülü açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 00:42:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Karadenizli dağcılardan Kaçkar Dağı zirvesine zorlu tırmanış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]