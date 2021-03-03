Doğu Karadenizli turizmcilerden kısa çalışma ödeneğinin uzatılması ve sicil affı talebi - Son Dakika

Doğu Karadenizli turizmcilerden kısa çalışma ödeneğinin uzatılması ve sicil affı talebi

03.03.2021 10:12
Doğu Karadenizli turizmcilerden kısa çalışma ödeneğinin uzatılması ve sicil affı talebi, System.String[]

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, 31 Mart 2021'de sona erecek olan kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını ve turizmcilere sicil affı getirilmesini istedi.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, 31 Mart 2021'de sona erecek olan kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını ve turizmcilere sicil affı getirilmesini istedi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulanan Kantarcı "Yaklaşık bir yıldır uygulamada olan kısa çalışma ödeneği, istihdamın korunmasına katkı sağladı, turizm sektöründeki firmalara ve çalışanlara nefes aldırdı, pandemi sürecinin çok zor şartlarında turizm sektörü için en önemli destek oldu. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en fazla etkilenen sektör olan turizm sektörü, tarihinin en zor dönemini yaşamakta. Belirsizlikler devam ederken, sektör olarak olağan şartlara ulaşmamız ve toparlanmamız zaman alacaktır. Kısa çalışma ödeneğinin devamı, turizm sektörümüz için hayati önem taşımaktadır. İstihdamda oluşacak olumsuz etkiler minimumda kalmalı, pandemi sonrası ülkemizin ekonomisine yine en büyük katkıyı sağlayabilmemiz için işletmelerimizin ayakta kalabilmesi ve tecrübeli, donanımlı, yetişmiş insan kaynağını koruyabilmemiz gerekmektedir. Bu nedenlerle kısa çalışma ödeneğinin uzatılması ve bu yılın sonuna kadar devam ettirilmesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bu konuyla ilgili iyi haberler beklemekteyiz" dedi.

Turizmciler için diğer bir önemli konunun sicil affı olduğunu belirten Volkan Kantarcı "Çok zor şartlarda olan turizm sektörü için sicil affı şart. Hayatta kalma mücadelesi içinde olan seyahat acentalarımızdan şimdiye kadar oluşturulan paketlerden yararlanamayanların sayısı oldukça fazla. Gerek pandemi öncesindeki kış döneminde, gerekse pandemi sürecinde kredilerini, ödemelerini zamanında yapamayan seyahat acentalarımızdan bankalar nezdindeki olumsuz sicili olanlar, ihtiyaçları olan desteklerden maalesef yararlanamadılar. Krediye en fazla ihtiyacı olan turizm sektörümüzü ayakta tutabilmemiz için sicil affı uygulanmalı. Sicil sorunu olanlar, KGF kredilerini kullanamadıkları gibi geçtiğimiz hafta Halkbank ve TÜRSAB iş birliği ile üyelere yönelik özel kredi destek paketinden de maalesef faydalanamamaktalar. Ayrıca gerçekleştirilmesini beklediğimiz sicil affında, bankaların geçmiş arşivlerini silmeleri gerekmekte, sicil affında bu detayın da göz önünde bulundurulması gerekiyor" diye konuştu. - TRABZON

Doğu Karadenizli turizmcilerden kısa çalışma ödeneğinin uzatılması ve sicil affı talebi

Doğu Karadeniz, 31 Mart, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadenizli turizmcilerden kısa çalışma ödeneğinin uzatılması ve sicil affı talebi - Son Dakika Ekonomi


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