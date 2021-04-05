Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies'a mağlup oldu

Clippers'ta Kawhi Leonard 19 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Hawks'ta Clint Capela 24 sayı, 18 ribaunt ve Danilo Gallinari 25 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımlarına galibiyeti getiren isimler oldular.

İlk üç periyotu büyük mücadeleye sahne olan maçta Atlanta Hawks , rakibi Golden State Warriors 'ı son periyottaki oyunuyla 117-111 yenmeyi başardı.

Grizzlies'ta Jonas Valanciunas 16 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken Dillon Brooks 17, Brandon Clarke 15 sayı ile oynadı.

14 dakika sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise, 5 sayı, 3 asist ve 2 ribauntluk performans sergiledi.

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