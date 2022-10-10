Doğu Kudüs'te on binlerce Filistinli iki gündür İsrail kuşatması altında - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Kudüs'te on binlerce Filistinli iki gündür İsrail kuşatması altında

10.10.2022 12:36
Doğu Kudüs'te on binlerce Filistinli iki gündür İsrail kuşatması altında

İsrail güçleri, işgal atlındaki Doğu Kudüs'te on binlerce Filistinlinin yaşadığı birkaç mahalleyi iki günden bu yana kuşatma altında tutuyor.

İsrail güçleri, işgal atlındaki Doğu Kudüs'te on binlerce Filistinlinin yaşadığı birkaç mahalleyi iki günden bu yana kuşatma altında tutuyor.

İsrail polisi, 8 Ekim'de Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı girişinde İsrail güçlerine ateş açarak bir polisin hayatını kaybetmesine yol açan saldırganı arama çalışmalarını sürdürüyor.

AA muhabirine konuşan görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail güçleri 8 Ekim gecesinden bu yana Şuafat Mülteci Kampı ve çevredeki bazı mahallelere giriş-çıkışları kapattı.

İsrail güçlerinin cumartesi günü polislere ateş açan saldırganı yakalamak için geniş çaplı aramalarını sürdürdüğünü anlatan görgü tanıkları, Doğu Kudüs'te on binlerce Filistinlinin yaşadığı bazı mahallelere kimsenin giriş-çıkışına izin verilmediğini aktardı.

Görgü tanıkları, İsrail polisine arama çalışmalarında helikopterin de havadan destek verdiğini, iki gündür kuşatmanın sürdüğü bölgelerde bazı Filistinlilerin ise gözaltına alındığını söyledi.

İsrail polisinin kuşatması altındaki mahallelerde bugün okulların açılmadığı ve eğitime ara vermek zorunda kalındığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

İsrail polisi, 8 Ekim Cumartesi akşam saatlerinde Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine hareket halindeki bir araçtan ateş açıldığını ve saldırıda yaralanan 3 polisten birinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Filistinli direniş grupları ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine ateş açılmasının, İsrail'in işlediği suçlara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına verilen "doğal bir tepki" olduğunu belirtmişti.

Tel Aviv yönetimi, mart ayında başlattığı "Dalgakıran" isimli operasyon kapsamında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda şu ana kadar aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Doğu Kudüs'teki silahlı saldırıda yaralanan İsrail polisi öldü Son dakika haberleri | Doğu Kudüs'teki silahlı saldırıda yaralanan İsrail polisi öldü Son dakika haberi... Doğu Kudüs'teki silahlı saldırıda yaralanan İsrail polisi öldü Son dakika haberi... Doğu Kudüs'teki silahlı saldırıda yaralanan İsrail polisi öldü
Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Kudüs'te on binlerce Filistinli iki gündür İsrail kuşatması altında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:42 Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:06 Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 19:07:15. #1.12#
SON DAKİKA: Doğu Kudüs'te on binlerce Filistinli iki gündür İsrail kuşatması altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement