Doğu Kudüs'te on binlerce Filistinli iki gündür İsrail kuşatması altında (2)

İsrail güçleri, işgal atlındaki Doğu Kudüs'te on binlerce Filistinlinin yaşadığı birkaç mahalleyi iki günden bu yana kuşatma altında tutuyor.

İsrail polisi, 8 Ekim'de Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı girişinde İsrail güçlerine ateş açarak bir polisin hayatını kaybetmesine yol açan saldırganı arama çalışmalarını sürdürüyor.

AA muhabirine konuşan görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail güçleri 8 Ekim gecesinden bu yana Şuafat Mülteci Kampı ve çevredeki bazı mahallelere giriş-çıkışları kapattı.

İsrail güçlerinin cumartesi günü polislere ateş açan saldırganı yakalamak için geniş çaplı aramalarını sürdürdüğünü anlatan görgü tanıkları, Doğu Kudüs'te on binlerce Filistinlinin yaşadığı bazı mahallelere kimsenin giriş-çıkışına izin verilmediğini aktardı.

Görgü tanıkları, İsrail polisine arama çalışmalarında helikopterin de havadan destek verdiğini, iki gündür kuşatmanın sürdüğü bölgelerde bazı Filistinlilerin ise gözaltına alındığını söyledi.

İsrail polisinin kuşatması altındaki mahallelerde bugün okulların açılmadığı ve eğitime ara vermek zorunda kalındığı ifade edildi.