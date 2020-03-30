Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Dezenfekte çalışması detayları Kudüs 'te bir grup gönüllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Doğu Kudüs 'teki Kamame Kilisesi'nde (Holy Sepulchre) dezenfekte çalışması yaptı.

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