Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi dezenfekte edildi - Son Dakika

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Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi dezenfekte edildi
21 dakika önce
Dezenfekte çalışması detayları Kudüs'te bir grup gönüllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi'nde (Holy Sepulchre) dezenfekte çalışması yaptı.
Dezenfekte çalışması detayları Kudüs'te bir grup gönüllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi'nde (Holy Sepulchre) dezenfekte çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:07 Kaynak: AA
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