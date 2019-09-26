Son Dakika Haberleri: Doğu Marmara Bölge Toplantısı Bursa’da yapıldı
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Doğu Marmara Bölge Toplantısı Bursa’da yapıldı

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı Bursa, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerindeki Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları ve İcra Komitesi üyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi.

Doğu Marmara Bölge Toplantısı Bursa’da yapıldı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı Bursa, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerindeki Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları ve İcra Komitesi üyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi.

Balıkesir, Bilecik, Türkiye, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:50 
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