Doğu Marmara Bölge Toplantısı Bursa’da yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı Bursa, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerindeki Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları ve İcra Komitesi üyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi.