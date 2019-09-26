Doğu Marmara Bölge Toplantısı Bursa’da yapıldı
1 saat önce
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı Bursa, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerindeki Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları ve İcra Komitesi üyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:50
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