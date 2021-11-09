Doğu Marmara Kalkınma Ajansından SUBÜ'nün projelerine destek - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenlerinin hazırladığı iki proje, Doğu Marmara Kalkınma Ajansından (MARKA) destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Gökdemir Ekici'nin hazırladığı "Doğu Marmara Bölgesi Açık ve Kapalı Ceza Evlerindeki Hükümlülere Yönelik Mesleki İhtiyaç Analizinin Yapılması" başlıklı proje, 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında MARKA tarafından desteklenecek projeler arasında açıklandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Bahadır Demir'in "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Fizibilitesi" başlıklı projesi ise MARKA tarafından 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler arasında yer aldı.