Son Dakika Haberleri: Doğu Marmara'nın üretim ve turizm altyapısına 20 milyon liralık hibe
Son Dakika Güncel Haber

Doğu Marmara'nın üretim ve turizm altyapısına 20 milyon liralık hibe

2 saat önce

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, (MARKA) bölgenin üretim ve turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik 32 projeye 20 milyon liralık kaynak tahsis etti.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, (MARKA) bölgenin üretim ve turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik 32 projeye 20 milyon liralık kaynak tahsis etti.

Destek sözleşmesi imza töreninde konuşan MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, ajansın kurulduğu 2010 yılından bu yana bölgesel ihtiyaçlara özgü tasarlanmış proje ve faaliyetlere kaynak tahsis ettiğini söyledi.

Çöpoğlu, doğrudan finansman destekleri kapsamında bugüne kadar 22 Mali Destek Programının hayata geçirildiğini belirterek, "MARKA, toplamda 347 proje için 106 milyon 90 bin lira destek sağlamıştır. Eş finansman katkılarıyla birlikte bölgemizde 180 milyon 282 bin lira tutarında bir yatırım gerçekleşmiştir." diye konuştu.

32 projeye 20 milyon liralık destek

Mali Destek Programları kapsamında 2019 yılında üç farklı başlıkta toplam 20 milyon lira hibe tahsis edilmesinin planlandığını aktaran Çöpoğlu, "Mali destek almaya hak kazanan 32 projeye yaklaşık 20 milyon lira destek verilmesi, başvuru sahiplerinin eş finansman katkısıyla toplam 26 milyon 55 bin lira değer yaratılması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Başarılı projelerin alanlarına değinen Çöpoğlu, destek almaya hak kazanan 32 projeden 9'unun kültür ve turizm altyapısının değerlendirilmesi, 10'unun üretim altyapılarının geliştirilmesi, 13'ünün de mesleki eğitimin güçlendirilmesini hedeflediğini aktardı.

Çöpoğlu, bölgenin ve ülkenin kalkınması için üretim, istihdam ve ihracatı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Çöpoğlu ile proje sahibi kurum ve kuruluşların temsilcileri destek sözleşmelerini imzaladı.

Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili ilk açıklama
Son Dakika: CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi Davutoğlu, HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan anneleri telefonla aradı Tunceli'yi karıştıran olay! Öfkeli kalabalık, silahlı kişiyi linç etmek istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 16:15:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Marmara'nın üretim ve turizm altyapısına 20 milyon liralık hibe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]