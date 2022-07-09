Son dakika haber... "Acemi kasap" hastanelik oldu - Son Dakika
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Son dakika haber... "Acemi kasap" hastanelik oldu

09.07.2022 18:18

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da kurban kesmek isterken yaralanan 741 kişi hastaneye başvurdu.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da kurban kesmek isterken yaralanan 741 kişi hastaneye başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşların kimi belediyelerin gösterdiği kesim alanları ve mezbahalarda kimi de evlerinin bahçesinde ya da uygun yerlerde kurban kesti.

Sakarya'da kurban kesen bazı kasaplar ile vatandaşlar, bıçak ve hayvan darbeleriyle yaralandı. Kendi imkanları ve ambulanslarla acil servislere başvuran yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kentte 307 kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Bayramın ilk gününde bıçak ve hayvan darbeleriyle yaralanan Kocaeli'de 271, Düzce'de 47, Bolu'da 44, Zonguldak'ta 30, Bartın'da 25 ve Karabük'te de 17 kişi hastanelerde tedavi edildi.

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Son dakika haberi | 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu Son dakika haberi | 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu Son dakika haber: 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu Son dakika haber: 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 'Acemi kasap' hastanelik oldu - Son Dakika

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