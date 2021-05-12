Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram öncesi şehitlik ziyareti - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram öncesi şehitlik ziyareti
Şehitlik ve şehit aileleri
Kur'an-ı Kerim okunması - Zonguldak
Zonguldak Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, önce mezarların temizliğini yapıp sonra suladı.
Ardından mezarların başına oturan şehit yakınları, şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Bayram öncesi şehitlerin mezarlarında temizlik yaptıklarını belirten şehit yakınları, fırsat buldukça şehitleri ziyaret etmeye çalıştıklarını dile getirdi.
Kaynak: AA
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