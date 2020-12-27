Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

27.12.2020 11:09
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim, System.String[]

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu.

Ülke genelinde Kovid-19 ile mücadele amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve meydanlar boş kaldı.

Sakarya'da normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim.

Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park da sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli

Kocaeli'de normal zamanda kentin işlek güzergahlarından Yürüyüş Yolu, Alemdar ve Fethiye caddeleri, Cumhuriyet Parkı, kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.

Görevliler ve kısıtlamadan muaf olanlar dışında dışarı çıkanların olmadığı kentte, denetimler devam ediyor.

Düzce, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Bartın'da da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kolluk kuvvetleri kısıtlamadan muaf olan ve alışveriş yapmak için dışarı çıkanlar dışında kimsenin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Kontrollerde kurallara uymayan, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

Batı Karadeniz, Çark Caddesi, Sakarya, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika


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