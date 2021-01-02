Son dakika haberleri! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Sakarya'da normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarıyla Donatım Park ve Millet Bahçesi'nde sakinlik hakim oldu.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli

Kocaeli'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kentin işlek yerlerinden İzmit Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ve Atatürk Bulvarı boş kaldı. Cadde ve sokaklarda, istisna kapsamında olan az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlendi.

Belirli noktalarda denetim gerçekleştiren polis ekipleri, durdurulan araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol ediyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta normal zamanlarda yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi olan Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklarda, istisna kapsamında olan az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, yayaların ve sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.

Karabük

Kentin en yoğun olan caddelerinden Fevzi Fırat, Menderes, Zonguldak ve Kemal Güneş ile Kent Meydanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokakları da boş kaldı.

Düzce

Düzce'de kısıtlamadan muaf ve görevli olanlar nedeniyle trafikte az sayıda araç bulunduğu görüldü.

Vatandaşların büyük oranda kısıtlamaya uymasıyla kentin en işlek noktalarından Anıtpark Meydanı, İstanbul Caddesi, Spor Sokak ve Belediye Meydanı'nda sakinlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

Bartın

Bartın'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Şadırvan Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Normal zamanda araç trafiğinin yoğun olduğu Bülent Ecevit Bulvarı ve İskele Caddesi de sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

Bolu

Bolu'da, cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kentin işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent Meydanı, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı boş kaldı.