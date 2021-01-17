Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
17.01.2021 11:10
Düzce'de vatandaşların kısıtlama kurallarına büyük oranda riayet etmesiyle birlikte kentin en işlek noktaları sessizliğe büründü.
Düzce'de vatandaşların kısıtlama kurallarına büyük oranda riayet etmesiyle birlikte kentin en işlek noktaları sessizliğe büründü.
İstanbul ve Gaziantep Caddeleri ile Spor Sokak, Anıtpark ve Belediye meydanları boş kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelindeki kontrol noktalarında yaya ve sürücülerin izin belgeleri denetlendi.
Kısıtlamadan muaf olan ve alışveriş yapmak için dışarı çıkan az sayıdaki vatandaşların dışında dışarıda kimsenin bulunmadığı görüldü.
Son Dakika İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular 5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı, ardından çuvala koyarak kaçırmaya çalıştı İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Ev ve araçlar kardan görünmez hale geldi Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu