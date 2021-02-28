Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuluyor - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuluyor
28.02.2021 10:25
Boş kalan cadde ve meydanlar Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuluyorKONYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Konya'daki cadde ve meydanlar boş kaldı.
Boş kalan cadde ve meydanlar Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuluyor
KONYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Konya'daki cadde ve meydanlar boş kaldı.
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