Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

6 saat önce

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya'nın en işlek yerlerinden Çark Caddesi'ndeki iş yerlerinin, İlçe Hıfzıssıha Kurulunun aldığı kararla kapanması nedeniyle caddede az sayıda kişi görülüyor.

Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve tarihi Uzun Çarşı'da yaya trafiğinin seyrek olduğu, araç trafiğinin ise kısmen yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Kocaeli

Kocaeli'de kentin en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde, kısmen yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.

Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşansa da bankadaki işlerini halletmek ve market alışverişi yapmak için dışarıya çıkanlar Yürüyüş Yolu ve civarında kısmi yoğunluk oluşturdu.

Sokağa çıkanların büyük kısmının maske taktığı gözlendi.

Diğer yandan D-100 kara yolu ile şehrin ana arterlerinde seyreden özel araç sayısında geçen haftaya göre artış olduğu dikkati çekti.

Düzce

Düzce'de vatandaşların "evde kal" çağrısına uyması sonucu işlek caddelerle meydanlar boş kaldı.

Kentin işlek noktaları arasında bulunan Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla sessizlik hakim oldu.

Normal günlerde insan yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan biri olan Belediye Meydanı ise güvercinlere kaldı. Vatandaşlardan bazıları güvercinlere yem vermeyi ihmal etmedi.

Bolu

Bolu'da kentin işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında maske ve kimlik denetimleri sürüyor.

Bariyerle kapatılan Bolu'nun en işlek yeri İzzet Baysal Caddesi'nde polis ekipleri kontrollerine devam ediyor.

Bolu'nun diğer illerle bağlantısını sağlayan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'ndan kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında da sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Ziyaret ve denetimler esnasında görevli güvenlik güçlerinden yapılan kontrollerle ilgili bilgiler alan Bolu Valisi Ahmet Ümit, vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan ekiplere teşekkür ederek, "Virüsle mücadelenin önemli kahramanlarından birisi de güvenlik kuvvetlerimizdir. Milletimizin sağlığı ve refahı için il genelinde tüm tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.

Zonguldak

Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim olurken şehrin en işlek yerlerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile sahil ve parkların boş kaldığı görüldü.

Bartın

Bartın'da vatandaşların acil ihtiyaçları dışında evlerinden çıkmadığı, çıkanların neredeyse hepsinin maske taktığı görüldü.

Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim.

Karabük

Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların ise maske ve eldiven taktığı görüldü.

Kentin işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında denetimler sürüyor.

Bariyerlerle kapatılan Kemal Güneş Caddesi'ne girmek isteyen vatandaşları önemli ve acil işleri olmadığı sürece buraya geçmemeleri için uyaran ekipler, maske ve eldiven takılması uyarısında da bulunuyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de evde kal çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kocaeli, Sakarya, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:12 Kaynak: AA

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