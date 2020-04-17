Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.



Sakarya'nın işlek yerlerinden Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Atatürk Bulvarı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Gar Meydanlarında yayaların seyrek olduğu görülürken araç trafiği ise kısmen yoğunluk oluşturdu.



Oturma alanlarının emniyet şeridiyle çevrildiği kent merkezinde, market ve gıda ürünleri satışı yapan işletmelerin dışında çoğu iş yeri kepenk açmadı.

Kocaeli



Kocaeli'de normal günlerde yoğunluk yaşanan birçok meydan ve işlek caddeler boş kaldı. D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısında önceki günlere göre azalma yaşandı. Kara yolundaki otobüs duraklarının da boş olduğu gözlendi.



Kent Meydanı ile şehrin en işlek caddeleri Fethiye ve İstiklal ile yürüyüş yolunda sessizlik hakim oldu.

Öte yandan, İzmit Körfezi'ne kıyısı bulunan ilçelerin sahillerinde de sakinlik gözleniyor.

Düzce



Düzce'de işlek bölgeleri olan İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent sessizliğe büründü.

Söz konusu caddelerde işi olan vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uydukları gözlenirken vatandaşlar polis ve Kızılay ekiplerince ateşleri ölçülerek caddeye alınıyor.

Bolu



Bolu'nun en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.



Kentin diğer işlek cadde ve parklarında da büyük oranda sessizlik hakim. D-100 kara yolunda da araç trafiğinin az olduğu gözlendi.

Zonguldak

Şehrin işlek mekanlarından Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddeleri ile Madenci Anıtı önü boş kalırken insanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı.



Sokağa çıkanların büyük kısmının maske taktığı kentin sahil ve parklarında da sessizlik hakim oldu.

Bartın



Bartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların neredeyse hepsinin maske taktığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi yoğunluğu önlemek için bariyerle kapatılırken işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.

Karabük

Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, dışarıdakilerin ise maske ve eldiven taktığı görüldü.

Kentin en işlek yerlerinden olan ve zaman zaman yaya yoğunluğunun yaşandığı Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan polis ekipleri, sık sık araçlardan halka evde kalmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri için anonslarla uyarıyor.