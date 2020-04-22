İstanbul Caddesi, Anıtpark ve Belediye Meydanı ile Avni Akyol Parkı'ndan genel görüntüler

Vatandaşların ekiplerce ateşinin ölçülmesi

Düzce'de İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent sessizliğe büründü.

Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle söz konusu caddelerde bulunan banka ve marketlerde işleri olan vatandaşlar ufak bir hareketliliğe neden olurken, buralarda görevli olan polis, bekçi ve zabıta ekipleri vatandaşların sosyal mesafeyi aşmaması için uyarılarda bulundu.

Maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uydukları gözlenen vatandaşlar, işlek cadde girişlerinde polis ve Kızılay ekiplerince ateşleri ölçülerek caddeye alınıyor.