İzmit'te cadde ve sokaklardan detaylar

Sakarya'daki meydan ve sokaklardan detaylar Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya'nın normal zamanda en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı ile Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik yaşanıyor.

Tedbirler kapsamında şeritlerin çekildiği park ve bahçelerdeki dinlenme alanlarında da sessizlik hakim.

Sokağa çıkan vatandaşların ise maske taktığı görüldü.

Kocaeli

Kocaeli'de normal zamanda en işlek güzergahı oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde zaman zaman kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuluyor.

Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları, Cumhuriyet parkı ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşanıyor.

Sokağa çıkanların büyük kısmı ise maske takmaya özen gösteriyor.

Düzce

Düzce'de vatandaşlar çoğunlukla evde kalmayı tercih ederken, dışarı çıkanlar ise maske takıyor.

İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasının ardından kent merkezinde sakinlik sürerken, ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Ekipler, vatandaşların evde kalmaları, "sosyal mesafe"yi korumaları ve maske takmalarına yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Bolu

Bolu'da zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor.

Polis ekipleri ve zabıta memurları, anonslarla vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.

Türk Kızılay ekipleri ise sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlara Kent Meydanı'nda kurulan çadırda maske dağıtıyor.

Karabük

Karabük'te vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmazken, dışarıdakilerin de çoğunlukla maske taktığı görülüyor.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve zaman zaman yaya yoğunluğu görülen Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Ayrıca bazı caddelere park yasağı da getiren polis ekipleri, kent sakinlerinin "sosyal mesafe" gözetmeden yürümelerine ve banka önlerinde yoğunluk oluşturmasına izin vermiyor.

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı Safranbolu'da, Arnavut kaldırımlı sokaklar boş kaldı.

İlçenin normal zamanda en işlek caddesi olan Sadri Artunç Caddesi'nde polis, park izni vermiyor, maskesiz olanları uyarıyor ve banka önlerinde yoğunluk oluşmasına izin vermiyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta insanların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı görüldü.

Şehrin normal zamanda en işlek adreslerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile sahil ve parklarda sessizlik hakim oldu.

Bartın

Bartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların da maske kullandığı gözlemlendi.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.

Zabıta ve polis ekipleri, vatandaşları "sosyal mesafe" gözetmeden bir arada bulunmamaları, banka önlerinde yoğunluk oluşturmamaları konusunda uyarıyor.