Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

6 saat önce

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya'nın en işlek yerlerinden Demokrasi Meydanı, Gar Meydanı ve Çark Caddesi'nde geçici süreyle yaya ve araç yoğunluğu oluşsa da kent genelinde büyük oranda "Evde Kal" çağrısına uyuluyor.

Uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere market ve pazar yeri gibi alanlara gelerek, kısa süreli kalabalık oluşturdu.

Kocaeli

Kocaeli'de normal zamanda en işlek güzergahı oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde zaman zaman kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuluyor.

Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı sakin bir gün geçirirken, bankadaki işlemleri ve market alışverişi için evlerinden çıkanlar, Yürüyüş Yolu ve civarında kısmi yoğunluk oluşturdu.


D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısında azalma yaşanırken, sokağa çıkanların da büyük kısmı maske taktı.

Bolu

Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türküye" çağrısına yüzde 90 oranında uyuluyor.

Kentte vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve polis ekipleri tarafından giriş ve çıkışları bariyerlerle kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nde ekiplerin kontrolleri devam ediyor.

Öte yandan vatandaşların yürüyüş, spor ve piknik yapmak için yoğun olarak kullandığı Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı'nda da sessizlik hakim.

Kentin ortasından geçen D-100 kara yolunda da sabah saatleri itibarıyla araç trafiğinin az olduğu gözlendi.

Karabük


Karabük'te vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor, çıkanlar ise çoğunlukla maske takıyor.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden birisi olan ve zaman zaman yaya yoğunluğu görülen Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Ayrıca bazı caddelere park yasağı da getiren polis ekipleri, vatandaşların "sosyal mesafe" gözetmeden yürümelerine ve banka önlerinde yoğunluk oluşturmasına izin vermiyor.


UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

İlçenin normal zamanda en işlek caddesi olan Sadri Artunç Caddesi'nde polis, park yaptırmıyor, maskesiz olanları uyarıyor ve banka önlerinde yoğunluk oluşmasına izin vermiyor.

Düzce

Düzce'de vatandaşlar çoğunlukla evde kalmayı tercih ederken, dışarı çıkanlar ise maske takıyor.


İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasının ardından kent merkezinde sakinlik sürerken, ekiplerin denetimleri devam ediyor.


Kentin bir çok noktasında ateş ölçümü gerçekleştiren ekipler, vatandaşların evde kalmaları, "sosyal mesafe"yi korumaları ve maske takmalarına yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor.

Şehrin normal zamanda en işlek adreslerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile sahil ve parklarda sessizlik hakim oldu.

Bartın

Bartın'da vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmazken, çıkanlar da maske kullandı.

Zabıta ve polis ekipleri, vatandaşların sosyal mesafe gözetmeden bir arada bulunmamaları, banka önlerinde mesafe konusunda kurallara uyulması konusunda uyarı ve denetimlerini sürdürüyor.

Evde Kal, Türkiye, Kocaeli, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 12:28 Kaynak: AA


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