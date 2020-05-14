Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

6 saat önce

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Karabük, Düzce ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Karabük, Düzce ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle kent merkezindeki Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında trafik ve yaya yoğunluğunun kısmen arttığı gözlendi.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar alışveriş için Çark Caddesi, Dar Sokak ve meydanlarda zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Kocaeli

Kocaeli'de normal zamanda en işlek güzergahı oluşturan Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi'nde öğle ve öğleden sonra kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal" çağrısına uyuluyor.


Kentin simge yerlerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşanıyor.


Sokağa çıkanlar maske takarken, banka önlerinde bekleyenler de sosyal mesafe kuralına riayet ediyor.

Kent merkezindeki bazı caddelerde araç trafiği oluşurken, polis ekipleri sürücüleri gerekli kurallar konusunda uyarıyor.

Zonguldak


Zonguldak'ta, şehrin normal zamanda en işlek adreslerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal" çağrısına uyuluyor.


İnsanların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı kentte, banka ve PTT önlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle polis ve zabıta ekipleri, sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunuyor.

Bolu

Bolu'da, şehrin normal zamanlarda en işlek adreslerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında kısa süreli yaya yoğunluğu yaşanıyor.

Banka ve PTT önlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Kentin en geniş yeşil alanları Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında ise yoğunluk olmadığı gözlendi.


Düzce

Düzce'de cadde ve sokaklarda özellikle banka ve PTT şubeleri ile kargo firmaları önünde hareketlilik olduğu, bunun dışında vatandaşların meteorolojiden yapılan sıcak hava uyarısını dikkate aldığı ve mecburiyetleri olmadığı sürece "Evde kal" çağrılarına uyduğu görüldü.

Öte yandan, Düzce Valiliğince alınan karar çerçevesinde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Kentte bu yönde denetimler artırıldı.

Karabük

Karabük'te insanların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların ise büyük çoğunluğunun maske taktığı görüldü.

Şehrin en işlek adreslerinden Kemal Güneş Caddesi'nde yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal" çağrısına uyuluyor.

Bartın

Bartın'da vatandaşların sıcak havaya rağmen zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.


Bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.


Emniyet ve zabıta ekipleri gün boyu gerek açık alanda gerekse iş yerlerinde sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor.


Cami ve belediye hoparlöründen anonslarla vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 12:44 Kaynak: AA


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