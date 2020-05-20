Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye." çağrısına kısmen uyuluyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye." çağrısına kısmen uyuluyor.

Sakarya'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle işleri dolayısıyla evlerinden ayrılan vatandaşlar nedeniyle, kent merkezindeki Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında kısmi araç ile yaya yoğunluğu oluştu.

Kentte sokağa maskesiz çıkılmaması için ekiplerin denetimi sürüyor.

Öte yandan, bugün 14 yaş ve altındakilerin 11.00-15.00 saatlerinde dışarı çıkmasına izin verilmesiyle, kentin bazı cadde ve sokakları ile yeşil alanlar ve çocuk parklarında da kısmi yoğunluk meydana geldi.

Kocaeli


Kocaeli'de Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu ve çevresi ile Fethiye Caddesi'nde yaya yoğunluğu görüldü. Sokağa çıkan vatandaşlar, maske kullanımına dikkat etti.

Ayrıca istisna uygulaması kapsamında bir hafta sonra tekrar dışarı çıkan çocuklar, aileleriyle sokaklarda dolaştı. Çocuklardan bazıları bisiklete bindi, bazıları da parklarda eğlendi.

Bu nedenle Yürüyüş Yolu, bazı caddeler, yeşil alanlar ve çocuk parklarında zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Düzce

Düzce'de cadde ve sokaklarda, özellikle banka ve PTT şubeleri ile kargo firmaları önünde hareketlilik yaşanıyor.

Vatandaşların çoğunluğu ise meteorolojiden yapılan sıcak hava uyarısını da dikkate alarak, "Evde kal." çağrılarına uyuyor.

Kentte, sokağa maskesiz çıkma yasağına ilişkin denetimler de artırıldı.

Yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Avni Akyol ile İsmet İnönü parkları, Anıtpar Park Meydanı girişlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, burada işleri olan vatandaşların ateşini de ölçüyor.

Zonguldak

Zonguldak'ın normal zamanlarda en işlek yerlerinden Gazipaşa Caddesi'nde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kısmi yoğunluk oluştu.

Özellikle banka ve PTT önleri ile marketlerde hareketlilik oluşturan vatandaşlar, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyuyor.

Çocuklar ise evlerinin önlerindeki parklarda oynadı, bisiklete bindi.

Bartın

Bartın'da vatandaşların genelde evlerinde kaldığı, dışardakilerin de kentte uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü.

Polis ve zabıta ekipleri, kent sakinlerini sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

Öte yandan, cami hoparlörleri ile zabıta ve polis araçlarından "Evde kal." anonsları yapılıyor.

Karabük

Maske takma zorunluluğu bulunan Karabük'ün normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bariyerlerle kontrol altına alınan Kemal Güneş, Menderes, Zonguldak ve Albay Karaoğlanoğlu caddelerinde ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, vatandaşların sosyal mesafe gözetmeden yürümesine, banka önlerinde kuyruk oluşturmasına ve marketler hariç iş yerleri önünde araç park etmesine izin vermiyor.

Öte yandan, istisna kapsamında dışarı çıkan çocuklar nedeniyle kentin bazı cadde ve sokakları ile yeşil alanlar ve çocuk parklarında kısmi yoğunluk oluştu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu, özellikle bayram öncesinde rezervasyonların yüzde 100'lere ulaştığı tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

Bolu


Bolu'da İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında zaman zaman kısmi yaya yoğunluğu yaşanıyor.


İstisna kapsamında dışarı çıkan çocuklar da Karaçayır ve Atatürk Orman parkları, bazı cadde ve sokaklar ile yeşil alanlar ve çocuk parklarında kısmi yoğunluğa neden oldu.

Çocuklarıyla sokağa çıkan vatandaşlar, özellikle İzzet Baysal Caddesi üzerindeki dondurmacılar ve mağazaların önlerinde, sosyal mesafe kuralına uyarak kuyruk oluşturdu.

Bölgedeki polis ve bekçiler ise vatandaşları zaman zaman maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıyor.

Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 12:36 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'Evde kal' çağrısına kısmen uyuluyor - Son Dakika

Son Dakika

Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi         
19:12
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu         
18:57
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek         
18:54
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı         
18:29
"Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyen Sevda Noyan İstanbul'da ifade verdi         
18:23
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi         
18:18
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı         
18:02
Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı         
17:57
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?         
17:50
Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek         
17:50
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı         
17:30
Bakan, Bakan, "Tedbir" kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti         
17:11
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi         
16:48
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu         
16:37
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi         
16:35
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu         
16:27
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor         
15:58
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim         
15:56
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı         
15:44
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders, yardım maçında karşı karşıya gelecek Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders, yardım maçında karşı karşıya gelecek         
15:39
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu         
15:35
ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu         
15:30
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı         
15:29
İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti         
15:20
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı         
15:07
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum         
14:57
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir         
14:53
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak         
14:47
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 19:18:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]