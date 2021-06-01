Düzce
Düzce'de de kafe, restoran, kıraathane, pastane ve çay bahçesi işletmecileri, yayımlanan genelgeyle belirlenen kriterler doğrultusunda iş yerlerinin kepenklerini açtı.
Esnaf, dezenfekte ettikleri işletmelerinde sabahın erken saatlerden itibaren müşterilerini beklemeye başladı.
İş yerleri, genelge çerçevesinde oturma düzeni oluşturarak aynı anda belirli sayıda müşteri kabul ediyor. İşletmelere maskesiz müşteri alınmazken dezenfektan ile tek kullanımlık malzemeler kullanılmasına özen gösteriliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme içme yerleri açıldı - Son Dakika