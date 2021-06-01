İş yerleri, genelge çerçevesinde oturma düzeni oluşturarak aynı anda belirli sayıda müşteri kabul ediyor. İşletmelere maskesiz müşteri alınmazken dezenfektan ile tek kullanımlık malzemeler kullanılmasına özen gösteriliyor.

Esnaf, dezenfekte ettikleri işletmelerinde sabahın erken saatlerden itibaren müşterilerini beklemeye başladı.

Düzce'de de kafe, restoran, kıraathane, pastane ve çay bahçesi işletmecileri, yayımlanan genelgeyle belirlenen kriterler doğrultusunda iş yerlerinin kepenklerini açtı.

Son Dakika › Güncel › Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme içme yerleri açıldı - Son Dakika

Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı

Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi

Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı