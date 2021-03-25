Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle trafik polisleri, Anadolu Otoyolu ve ana arterlerde tedbir aldı.
Karayolları ekipleri, yağışın yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kentin yüksek kesimlerindeki köy yollarının kar nedeniyle kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: AA
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