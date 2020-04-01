Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük, Bolu ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları devam ederken, "evde kalan vatandaşların yokluğunu şehir kuşlarına yansıtmamak" amacıyla ilçelere yemler gönderildi.

Akyazı Belediyesi ekipleri, ilçenin muhtelif bölgelerinde yemleme yaparak kuşları besledi.

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararlarına göre, Kocaeli Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelinin konaklaması için Kocaeli Fen Lisesi erkek öğrenci yurdu ve Necip Fazıl Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdu, Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelinin konaklaması için Çayırova 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi erkek öğrenci yurdu, Karamürsel K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli personelin konaklaması için ise Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek öğrenci yurdu tahsis edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara 50 bin adet gıda, 15 bin adet hijyen paketi desteğinde bulunacak.

Yardım başvuruları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sadece "www.kocaeli.bel.tr" adresi üzerinden yapılmaya başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, geçimini sağlayamayan ailelere ekonomik ve sosyal denge paketleri malzemesi desteğinde bulunulacağını belirtti.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan kapalı pazarda koruyucu maske dağıttığı esnafı, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Başiskele Belediyesi, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, ilk etapta belediye personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla steril maske üretimine başladı. Günde 300 ila 500 adet steril maske üreten ekipler, daha sonra sağlık kurumlarında görev yapanların da ihtiyacını karşılamak için maske üretim kapasitesini arttıracak.

Düzce

Düzce Valiliği, İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisine karşı vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulduğu belirtildi.

Toplantıda alınan kararlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde bulunan tüm köylerdeki kontrolsüz giriş-çıkışları önlemek amacıyla; köye giriş-çıkışların muhtarlarca kontrol edilmesi, köye giriş-çıkışın kontrollü olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına, bankalar önünde işlem sırası bekleyen insan yoğunluğunun bankalarca kontrol edilmesi, mümkünse bariyerle düzenleme yapılması ve banka güvenlik görevlilerince sosyal mesafenin korunmasının sağlanmasına, ilimizde bulunan tüm eczanelerin (nöbetçi eczaneler hariç) 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermesi, saat 23.59'dan sonra eczane içine müşteri alınmayarak kapıdan veya kepenk arkasından hizmet vermesi, eczanelerde kontaminasyon riskini azaltmak için hastaların birbirinden en az 1 metre aralıklarla durmaları için zemin bandı/bariyer gibi ekipmanlar kullanılarak eczane mekanlarında işaretleme yapılması, eczane büyüklüğüne göre kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmasına, eczanelerde çalışan kişi sayısı dahil 10 metrekare alana bir kişi olacak şekilde sınırlamaya gidilmesi uygulamasının hassasiyetle devam etmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir."

Zonguldak



Zonguldak'ta koronavirüsle mücadele kapsamında, İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi tarafından alınan karar gereği, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, 1 Nisan'dan itibaren merkez ilçede bulunan Soğuksu pazar yerinin kapalı olacağı, Zonguldak Belediyesi tarafından görevlendirilen pazarcı esnafının, mahallelerde araçlarıyla vatandaşlara seyyar olarak hizmet vereceği bildirildi.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi gereği Karabük Otobüs Terminali'nde Valilik, Karabük Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile Şoförler Odası temsilcilerinden oluşan Seyahat İzin Kurulunun çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

İncelemelerde Vali Gürel'e, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, kurum müdürleri ile emniyet ve belediye yetkilileri eşlik etti.

Ayrıca Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Karabük Merkezde 243, Safranbolu'da 570, Eflani'de 1158, Eskipazar'da 371, Ovacık'ta 478 ve Yenice'de 292 olmak üzere toplamda 3 bin 112 kişinin tespit edildiği, sağlık ve kolluk görevlileri tarafından gerekli kontrollerin ardından 14 günlük karantina uygulamasına başlandığı ve gerekli takiplerin ikametlerinde devam edileceği bildirildi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sosyal medya hesaplarından iş dünyası temsilcilerine seslendi.



Kovid-19'u önlemek için bir aşı bulunmadığını vurgulayan Vergili, "Salgını önlemenin en iyi yolu virüse maruz kalmaktan kaçınmaktır. Kovid-19'un iş yerinize ulaşmaması için önleyici tedbirler derhal alınmalıdır. Bu tedbirler Kovid-19'un yayılmasını engeller veya yavaşlatabilir." ifadelerini kullandı.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, koronavirüsle mücadele kapsamında görev alan birimleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Ümit beraberinde İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Sağlık İl Müdürü Muhammed Emin Demirkol, emniyet ve sağlık çalışanları ile Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali ile çeşitli noktalarda kurulan uygulama alanlarını ziyaret ederek hem çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de vatandaşlarla sohbet ederek alınan tedbirler ile ilgili düşüncelerini sordu.

Karantina altındaki vatandaşların yer aldığı yurtta da incelemelerde bulunan Ümit, tüm çalışanlara emekleri için teşekkür etti.