Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında olağanüstü toplandı.

Pazar alanlarına giriş ve çıkışların kontrollü sağlanmasına karar verilen toplantıda, ayrıca pazar alanında sergi, tezgah veya tahta aralarının en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilmesi, pazar yeri alanına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınması, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususunun belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk kuvvetlerinin araçlarından sürekli anons edilmesi kararlaştırıldı.

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalışan temizlik personeli de 1 Nisan'dan itibaren kent genelindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının temizliğinde çalışmak üzere Sağlık Müdürlüğü emrine görevlendirildi.

Toplantıda alınan diğer kararlar şu şekilde:

"- Tüm belediyeler tarafından park, bahçe, meydanlar ile diğer alanlardaki banklar kaldırılacak, sökülemeyecek durumda olanlar file çekilmesi gibi önlemlerle oturulması engellenecek.

Zorunlu olarak evde izolasyonda tutulan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar hükmü, optisyenler ve bu müessese çalışanlarına uygulanmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının 23.03.2020 tarih ve E.991432 sayılı yazısı doğrultusunda deniz ve iç sularda (baraj, göl ve nehir) gerçekleşen amatör-sportif balıkçılık, avcılık ve kara salyangoz avcılığı faaliyetleri il genelinde 2 Nisan'dan itibaren durdurulacak.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25.03.2020 tarih ve E.5863 sayılı yazısı doğrultusunda ildeki büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan işletmeleri, arıcılık işletmeleri ve bitkisel üretim yapan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan çiftçilerin üretimlerinin aksamaması adına bağlı bulundukları mahalle muhtarının bilgisi dahilinde faaliyetlerine devam edecek."

Diğer taraftan da üretimin, ihracatın ve istihdamın desteklenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 26.03.2020 tarih ve 5918903 sayılı talimatlarına istinaden, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlükleri arasında iş yerlerine iş birliği halinde ve iş başında düzenlenecek "yeni iş gücü yetiştirme" kursları valilik onayıyla düzenlenecek.

Kocaeli

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan toplantıda, pazar alanlarına giriş ve çıkışların kontrollü sağlanmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca, pazar alanında sergi, tezgah veya tahta aralarının en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilmesi, pazar yeri alanına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınması, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususunun belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk kuvvetlerinin araçlarından sürekli anons edilmesi kararlaştırıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüklerince yürütülen filyasyon ve saha çalışmalarında, ilgili görevi ifasına engel herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan, başta öğretmenler ve imamlar olmak üzere diğer kurum çalışanlarından ihtiyaç duyulması halinde kaymakamlıklar tarafından ilçe sağlık müdürlükleri emrine personel görevlendirilmesi oy birliğiyle karara bağlandı.

Konservatuvar öğrencilerine uzaktan eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda Kovid-19 önlemleri kapsamında uzaktan eğitime başlandı.

Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Türk din musikisi, Batı müziği, güzel sanatlar, geleneksel sanatlar ve bale bölümlerinde 520 öğrenciye eğitim verilen koservatuvarda, uzaktan eğitim 15 Haziran'a kadar devam edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark AŞ, hem personelinin hem de toplum sağlığını riske atmamak için tüm personeline eldiven ve maske dağıtıyor.

Ayrıca otobüs şoförleri ve vatmanların da sefer öncesi ve sonrası ateşi ölçülerek, güvenli bir sürüş yapılması sağlanıyor.

Düzce

Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretimine başladı.

BELMEK, tüm belediye personelinin maske ihtiyacını karşılamak amacıyla gönüllü olarak yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretimi gerçekleştiriyor.

Antibakteriyel kumaşlardan yapılan maskeler, sterilize edildikten sonra kullanıma hazır hale getirilerek paketlendi.

BELMEK tarafından üretilen maskeler, koronavirüs salgınına karşı öncelikli olarak sahada çalışan Düzce Belediyesi personeline dağıtılmaya başlandı.

Bolu

Bolu Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyacını karşılıyor.

Belediye çağrı merkezini arayarak yardım talep eden 986 kişinin temel ve sağlık ihtiyaçları belediye ekiplerinin çalışmasıyla giderildi.

Mudurnu ilçesinde, koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde maske üretimi yapılıyor.



Öte yandan, Mudurnu Orman İşletmesine tayin olarak ilçeye giriş yapan 54 kişi de sağlık kontrolünden geçirildi.

İlçeye tayin olan orman muhafaza memurları ve orman mühendisleri ile ailelerinden oluşan 54 kişi, orman işletme misafirhanesinde ilçe emniyet görevlilerince kaydedildi.



Burada yapılan işlemlerinin ardından 54 kişiye, 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları tebliğ edildi.



Mudurnu Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışında kontrol noktası oluşturdu.



Ekipler, uygulama kapsamında durdurdukları araç sürücüleri ve yolcuları zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyarırken, sağlık personeli ise ateş ölçümü yaptı.



Zonguldak



Zonguldak Belediyesi, su abonelerine işlem kolaylığı sağlamak amacıyla 2 Nisan itibarıyla kartlı su sayacı kullanan vatandaşların dolum taleplerinin mobil ekipler tarafından sağlanacağını bildirdi.

Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyündeki Su Arıtma Tesisinin bir bölümünde el dezenfektan dolum alanı oluşturuldu.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı 31 mahallede dağıtıma başlayacaklarını belirterek, "Tesise paket halinde getirilen ürünler dolumu yapıldıktan sonra etiketlenecek ve bir dezenfektan, 4 maske, 2 sabun ve içinde bilgilendirme broşürüyle cumartesi günü 31 mahalleye dağıtılacak." dedi.



Üretimin eczacı ve kimyagerlerin kontrolünde gerçekleştirildiğini, gerekli malzemelerin tedarik edildiğini ifade eden Posbıyık, dağıtımı tüm evlere yapacaklarını sözlerine ekledi.

Karabük

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, koronavirüs tedbirleri kapsamında perşembe pazarının kurulduğu alanda denetlemelerde bulundu.

Denetime, İlçe Emniyet Müdürü Aydemir Şahin, Zabıta Müdürü Mustafa Yılmaz ve pazar yeri görevlileri de katıldı.

Bartın

Bartın Belediyesi ekipleri, Kapalı Pazaryeri çevresini panel çit ile çevirerek giriş ve çıkışların kontrollü sağlanması için çalışma başlattı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmanın en kısa zamanda tamamlanıp pazar yerinin daha güvenli hale geleceğini belirtti.

Akın, kentin birçok noktasında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildiğini aktararak, bu çalışmaların yanı sıra gelen genelgeler kapsamında da yeni önlemler aldıklarını kaydetti.