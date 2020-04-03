Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Sakarya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında şüpheli vakaların görülmesi üzerine ikinci bir emre kadar karantinaya alınan Adapazarı ilçesindeki bir sokakta ihtiyaçlar Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sağlanıyor.

Sokağın giriş ve çıkışında güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, vatandaşı, dışarı çıkmaması ve sosyal mesafeyi koruması konusunda araçtan yaptıkları anonsla uyarıyor.

Pamukova ilçesinde de jandarma ekipleri, D-650 kara yolunda, Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulamalarına devam etti.

Bayırakçaşehir Mahallesi mevkisinde araçları denetleyen jandarma ekipleri, sivil ve toplu taşıma araçlarını durdurarak sosyal mesafe kuralı konusunda uyardı ve yolcularla sürücülerin ateşlerini ölçtü.

Ayrıca şehirler arası yolculuk yapan 65 yaş üstü vatandaşların izin belgelerinin olup olmadığını kontrol eden ekipler, vatandaşları Kovid-19 salgınında alınan tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı genelgesine istinaden pazarlara çocuk ve 65 yaş üstü vatandaşlar alınmıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde vakit geçiren öğrenciler ve büyükleri unutmuyor.

Kılavuz Gençlik Projesi'nin lise ayağını oluşturan Akademi Lise eğitmenleri, bu süreçte online deneme sınavları yaparak öğrencilerin açığını kapatıyor.

Başiskele Belediyesi, sağlık personeline bağışıklık sistemlerini güçlü tutmak ve enerjilerini yüksek tutmak için meyve sepeti ikram etti.

Başiskele İlçe Sağlık Müdürü Dr. Münevver Gonca Set ile koordineli bir şekilde çalışan ve gelişmeleri yakından takip eden Belediye Başkanı Yasin Özlü, sağlık kurumlarının dezenfeksiyon çalışmalarını da periyodik olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kahraman sağlık çalışanlarımızın bu zor zamanlarda fedakarca yaptığı çalışmalar için kendilerine minnettarız ve her zaman sağlık emekçilerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Öte yandan belediyeler, kentin farklı noktalarında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Körfez Belediyesinden çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği



Körfez Belediyesi tarafından çölyak hastalarına glutensiz gıda kolileri dağıtıldı.

Özel beslenme gereksinimi duyan ilçe genelindeki tüm çölyak hastaları için hazırlanan kolilerin içinde glutensiz un, makarna, mısır irmiği gibi temel gıda ürünleri yer alıyor.



Hazırlanan koliler çölyak hastalarına teslim edilirken, 65 yaş üstü ve rahatsızlığı olduğu için evden çıkamayanların kolileri de evlerine bırakıldı.



Karabük

Karabük'te Safranbolu Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında doktorlar ve sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla yüz koruyucu siper maske üretti.

Üretilen siper maskelerin sağlık çalışanlarına teslim edileceği belirtildi.

Öte yandan, Yenice Belediyesi ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelere ve kaldırımlara "Sosyal mesafeni koru. Evde kal Yenice. Tedbirini al" çağrılarının yer aldığı çıkartmalar yapıştırdı.

Bolu

Bolu'da, polis ekipler, D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı gişelerinde, Kovid-19 önlemleri kapsamında, uygulamalarına devam etti.



D-100 kara yolunun Dağkent kesiminde Ankara istikametine, Kuruçay kesiminde ise İstanbul istikametine seyreden araçları denetleyen ekipler, sivil ve toplu taşıma araçlarını durdurarak sosyal mesafe kuralı konusunda uyardı ve yolcular ile sürücülerin ateşlerini ölçtü.



Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Gişeleri çıkışında da şehir merkezine girişte ekipleri denetim yaptı.

Ayrıca şehirler arası yolculuk yapan 65 yaş üstü vatandaşların izin belgelerinin olup olmadığını kontrol eden ekipler, vatandaşları Kovid-19 salgınında alınan tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Mengen ilçesinde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında yol üzerinde denetleme yapıldı.



Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç, "Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Grubumuz ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bugüne kadar 520 talebi karşıladık. Burada da arkadaşlarımız yol kontrolünü titizlikle yapıyorlar. Şehir dışından gelen vatandaşlarımızdan 14 gün boyunca evlerinde kalmalarını özellikle rica ediyoruz." dedi.

Zonguldak



Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, V.A'nın (46), Sağlık Bakanlığı onayı olmayan sahte el ve cilt dezenfektanı ile saf alkolü kentte piyasaya sürdüğü iddiası üzerine çalışma başlattı.



Çalışma kapsamında merkez ilçenin yanı sıra Ereğli ve Alaplı ilçelerindeki 5 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 99 adet 70 mililitre, 12 adet 1 litre, 35 adet 500 mililitre, 2 adet 100 mililitre sahte el ve cilt dezenfektanı ile 3 adet 250 mililitre saf alkol ele geçirildi.



Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.



Çaycuma ilçesinde uyarılara rağmen vatandaşların banklarda oturduğu ve yoğunluk oluşturduğu bilgisi üzerine, ekipler harekete geçti.

Vatandaşları evlerine gitmeleri ve dışarı çıkmamaları konusunda uyaran ekiplerce, banklar söküldükten sonra kamyona yüklenerek götürüldü.

Ereğli ilçesinde de polis ekipleri ilçe girişlerinde uygulama gerçekleştirdi, kent merkezinde araç trafiğini azaltmak için park alanlarını bariyerlerle kapattı. Ekipler ilçe merkezinde oluşan trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak için Devrim Bulvarı'nda otopark alanlarını bariyerlerle, un pazarı girişini de trafik akışına tamamen kapattı.

Ereğli Kaymakamlığı yaptığı yazılı açıklamada, ilçede cuma ve pazartesi günleri kurulan merkez pazar yerinin kapatıldığını, halk pazarının cumartesi ve pazartesi günleri Müftü Mahallesi'ndeki pazar alanında kurulacağını duyurdu.

Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Zülkif Dağlı'nın koordinesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" gruplarına bağlı ekipler, dün itibarıyla kent genelinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 6 bin 213 vatandaşa ulaştı.

"Vefa Sosyal Destek" gruplarınca, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda maaş teslimi, alışveriş talepleri, gıda yardımı ve hijyen paketi dağıtımı yapılıyor.

Koronovirüsle mücadele kapsamında devletin aldığı kararları ve tedbirleri eksiksiz şekilde yerine getirebilmek için tüm kurumlar, bütün imkanlarıyla vatandaşların yanında ve hizmetinde bulunuyor.

Sokak hayvanlarına kuru mama bırakıldı

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını sebebiyle besin bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kentin çeşitli bölgelerine kuru mama bıraktı.

Ekiplerce kentte bulunan hayvan barınağı ziyaret edilerek denetleme yapıldı.

Beslenmekte güçlük yaşayan sokak hayvanları için rutin olarak besleme noktalarına yem ve mama takviyesine devam edilecek.