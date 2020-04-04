Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında D-100 kara yolunun Sakarya kesimi Esentepe mevkisinde polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araçların geçişi denetlendi.

Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, gerekli belgeleri olmayanlara geçiş izni vermedi.

Vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyaran polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünü ve ateş ölçümünü de yaptı. Kontrolün yapıldığı bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Tedbirlere uyulması ve zaruri olmadıkça evlerden çıkılmaması yönünde merkezi sistem üzerinden anonsların da yapıldığı kentte, marketlerin dışında birçok iş yeri kepenk açmadı.

Şehir merkezindeki park ve bahçelerde toplu oturmaların önlenmesi ve sosyal mesafenin sağlanması amacıyla banklara ve dinlenme alanlarındaki oturma yerlerine şerit çekildi.

Kocaeli

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan toplantıda, Kocaeli Ticaret Odasının "Kuyumcu Açılış Kapanış" saatleriyle Türk Eczacılar Birliği 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odasının yazılı taleplerini görüştü.

Toplantıda, kent genelinde tüm kuyumcuların, 6 Nisan 2020 Pazartesi gününden itibaren nisan ayı sonuna kadar, tekrar talep edilmesi halinde mayıs ayı sonuna kadar pazartesi ve perşembe günleri mesai saatlerinin 12.00-17.00 olmasına, diğer günlerde kapatılmasına, tüm eczanelerin 6 Nisan 2020 Pazartesi gününden itibaren pandemi süresince çalışma saatlerinin 09.00-18.00 olmasına karar verildi.

Duraklar ve parklar düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taksi, otobüs, tramvay durakları ile parkları dezenfekte ediyor.

Toplu taşıma araçları, kurum binaları ve diğer birçok yeri düzenli olarak dezenfekte eden ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda il genelindeki park, yeşil alan, taksi durağı, otobüs durağı ve tramvay duraklarını da dezenfekte ediyor.

Düzce

Düzce Valiliğince "Vefa Sosyal Destek Grupları"nın, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda maaş teslimi, alışveriş talepleri, gıda yardımı ve hijyen paketi dağıtımı yapıldığı bildirildi.

İl merkezi ve ilçelerde hizmetlerine devam eden "Vefa Sosyal Destek Grupları"na bağlı ekiplerin, 02 Nisan Perşembe günü itibariyle il genelinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan toplam 6 bin 213 vatandaşa ulaştığı belirtildi.

Düzce Belediyesi ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplu taşıma seferlerinde yeni bir düzenleme daha yaptı.

Bu çerçevede sefer sıklığının azaltılmasına yönelik yeni bir düzenleme yapılarak, otobüsler için yeni sefer saatleri belirlendi. Yeni sefer saatlerine, belediye internet sitesi http://www.duzce.bel.tr/ adresinden ulaşabileceği ifade edildi.

Zabıta ekipleri de Konuralp bölgesi pazar yerinde denetlemelerde bulundu. Pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe bulunması, satıcıların maske ve eldiven kullanması, müşterilerin ürünleri seçmemeleri, sebze ve meyvelerin poşetli satışı, çocukların pazar alanlarına alınmaması, pazar giriş-çıkışlarının yoğunluk oluşturmadan kontrol altında tutulması denetlendi. Mevzuata aykırı ürünlerini satışa koyan satıcıların tezgahları kaldırıldı.

-Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kaymakamlarla video-konferans üzerinden toplantı gerçekleştirerek Koronavirüs (KOVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında ilçelerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Ümit, koronavirüs salgınına karşı ilçelerde yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yaptığı çalışmalar gibi uygulamalar ile ilgili video konferans sistemi üzerinden kaymakamlardan bilgiler aldı.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına yönelik konuların görüşüldüğü toplantıda, Ümit, kaymakamlara koronavirüsle mücadelede hem birey ve toplum sağlığı, hem de kamu düzenini korumak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıkların almış oldukları tedbirlerin, İl Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararların il genelinde titizlikle uygulanması, alınan kararlara uyulması ve bu konuda gerekli denetimlerin yapılması talimatını verdi.

Bolu Belediyesi koronavirüs salgınına karşı gezici hizmet tırını devreye sokuyor.

Pazartesi günü yollara çıkacak olan hizmet tırında su yüklemesinden vergi ödemelerine kadar birçok işlem belediyeye gelmeye gerek kalmadan kolaylıkla yapılabilecek.

Yeni tip koronavirüs tüm Türkiye'de yaşamı durma noktasına getirirken, Bolu Belediyesi belediye hizmetlerini vatandaşın ayağına götüren "hizmet tırı" uygulamasını hayata geçiriyor.

Bolu Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla devreye alınan seyyar hizmet tırı, 6 Nisan Pazartesi günü itibariyle mahallelere vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

Her gün farklı bir noktaya gidecek tırda vatandaşlar, su yüklemesinden vergi ödemelerine birçok işlemi kalabalık ortamlara girmeden çok daha güvenli bir şekilde yapabilecekler.

Diğer taraftan, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında gerekli çalışmalar yapıldı.

Bolu Belediyesi ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, pazar yerinin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.

Pazar alanında tezgahı bulunan tüm esnafa maske ve eldiven dağıtımı yapılırken, pazara giren tüm vatandaşlara da maske ve eldiven verildi.

Ayrıca pazara giren ve çıkan tüm vatandaşların ellerinin hem giriş hem de çıkışlarında ellerini dezenfekte etmesi sağlandı.

Öte yandan Bolu Adliyesi'nde de koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, yapılan dezenfekte çalışması hakkında Twitter hesabından bilgilendirme yaptı.

Yaman, paylaşımında, "Adalet Bakanlığımızın koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu Adliyesi tüm birimlerinin rutin dezenfeksiyonu yapıldı. Tüm önlemlere rağmen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın vurguladığı temas üzerine temassız, izole ve mesafeli yaşamaya devam edelim." İfadelerine yer verdi.

Zonguldak

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Zonguldak'ta araç giriş çıkış yasağına ilişkin denetimler sürüyor.

Kentin giriş ve çıkışında polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturulan Alaplı ilçesinde, ekiplerce bariyerlerle kapatılan yolda, belirli istisnalar dışında şehre araç giriş çıkışına müsaade edilmiyor.

Ekipler, vatandaşların kimlik kontrolünü yapmanın yanı sıra uygulama sırasında ateşi de ölçülüyor.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısında, Zonguldak'ın özel durumlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettikleri hatırlatarak, "Sürecin başından beri sayın valimiz, il başkanımız, milletvekillerimizle beraber anbean takip ediyoruz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımıza bizlere göstermiş olduğu yakın ilgi alaka ve hassasiyetleri için kendilerine kentimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ereğli ilçesinde, 45 bin haneye ücretsiz maske, el dezenfekteni ve el sabunu dağıtımına başlandı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye bünyesindeki halk evlerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, halk evlerinde maske üretimi için başlattıkları çalışmaları 67 gönüllü kadının destek verdiğini söyledi.

Şu ana kadar 200 bine yakın maske ürettiklerini ifade eden Posbıyık, belediyenin dezenfekten üretimi için de su arıtma tesisinin bir bölümünde oluşturulan alanda 30 kişilik bir ekip kurulduğunu dile getirerek, "45 bin hane var ilçede ve her birinin içerisinde her daire için 4 adet maske, 1 şişe el dezenfekteni, 2 adet el sabunu, teknik bilgilerle donatılmış kataloğumuz var. 50 bin adet çantamız hazır. 31 araç 31 mahallede ekiplerimiz dağıtımlarını gerçekleştirecek." dedi.

Karabük

Karabük Belediyesi ekipleri koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sebze ve meyve halini dezenfekte etti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yaptığı açıklamada, sebze ve meyve halinin yalnızca Karabük'e değil, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Çankırı gibi çevre illere de hizmet verdiğini söyledi.

Tüketilen besin maddelerinin temizliğinin çok önemli olduğunu belirten Vergili, "Biz de şehrimizdeki hale giriş yapan tır ve kamyonların tamamını dezenfekte ediyor, esnafımıza da maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıyoruz. Hemşehrilerimizden ricamız pazarlardan ve marketlerden aldıkları sebze ve meyveleri tüketmeden önce iyice yıkamaları." dedi.

Ayrıca, belediye ekipleri şehir genelinde maske dağıtmaya devam etti.

Öte yandan, Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) steril maske yapımına devam edildi.

Üretilen maskelerin öncelik sırasına göre hastanelere, aile sağlığı merkezlerine ve esnaflara dağıtıldığı belirtildi.