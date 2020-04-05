Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele çerçevesinde kamu çalışanlarını taşıyan servis araçları, Kocaeli Uluslararası Fuar alanında haftanın 6 günü düzenli dezenfekte ediliyor.

Servis araçlarının dezenfeksiyon işlemi, hafta içi ve cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde gerçekleştiriliyor.

Dezenfekte edilen araçlar yarım saat kapalı kalıyor ve daha sonrasında en az bir saat havalandırılıyor.

Uygulamadan sonra araçlarda el ve diğer uzuvların temas ettiği yerler bez yardımıyla su ve çamaşır suyu losyonundan oluşan karışımla siliniyor.

Sokakta kalan engelliye şefkat eli uzatıldı

Tedavi olmak için geldiği Kocaeli'de sokakta kalan 54 yaşındaki Katip Deniz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından barınma merkezine yerleştirildi.

Şeker hastası ve bedensel engelli Katip Deniz'in sokakta kaldığının bildirilmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Ekipler, bitkin durumdaki Deniz'i barınma merkezine yerleştirip ayağı için gerekli pansumanın yapılmasını sağladı.

Katip Deniz, yaptığı açıklamada, "Allah devletimize zeval vermesin. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bana yardım etti. Sıcak bir yuvaya kavuştum. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet araçları, otobüsler, hastaneler ve taksi duraklarında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KYK yurtlarında kalan misafirlerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunuyor.

Serdivan Polis Merkezi amirliğine ait araçlar, sürekli hasta, sağlık çalışanı ve hasta yakını taşıyan Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ile özel hastanenin taksi durakları da dezenfekte edildi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca kentin işlek caddeleri, pazar alanları, toplu taşıma araçları ve ortak kullanım bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.

Öte yandan İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında, kente araç giriş çıkışının yasaklanması nedeniyle Bilecik Osmaneli Ciciler köyü ile Sakarya Geyve Bayat Mahallesi arasındaki alternatif yol, moloz dökülerek kapatıldı.

Düzce

Düzce Belediyesi tarafından özel halk otobüslerinin sürücü kabinlerine şeffaf koruyucu kaplama yerleştirildi.

Zabıta ekipleri, her gün kentin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarında hijyen ve sosyal mesafe konusunda denetlemelerini sürdürüyor.

Bolu

Bolu'da, İl Pandemi Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler uygulanmaya başlandı.



Bu kapsamda, kentin en işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında ekipler, vatandaşları önemli ve acil işleri olmadığı sürece caddeye girmemesi konusunda uyarıyor.



Trafik ekipleri de şehir içinde sonu tek rakamla biten plakalı araçların geçişlerine izin verirken, çift olan sürücülere uyarılarda bulunuyor.



Alınan kararlar gereği, il merkezinden ilçeler ve köylere gidişler de sınırlandırıldı.



Bolu Belediyesince ihtiyacı sahiplerine 4 bin koli yardımda bulunmak için çalışmalara başlandı.



Zonguldak

Kentteki hastanelerin taleplerini karşılamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) koordinasyonuyla başlatılan projeye, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) de solunum cihazları için gerekli olan çoklayıcı üretimiyle katkı sağlıyor.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, solunum cihazları için çoklayıcı üretimlerine 3 boyutlu yazıcılarla başlandığı ve Grizu-263 Uzay Takımı'nın katkılarıyla hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği belirtildi.

Grizu-263 Uzay Takımı'nın başladığı koruyucu siperlik üretiminin de devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Takımımız şu ana kadar toplamda 130 siperliği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine teslim etti.

Ülkemizin içerisinde bulunduğu koronavirüs salgını döneminde göstermiş olduğu çabalardan dolayı Grizu-263 Uzay Takımımıza ve 3 boyutlu yazıcı destekleri için teknoparkımıza çok teşekkür ediyoruz. Üniversite olarak sağlık çalışanlarımızın ve halkımızın her zaman yanında olacağız. Hem cerrahi siperlik hem de solunum cihazları için gerekli çoklayıcı üretimine devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Karabük

Karabük Belediyesi ekipleri, pazara gelen vatandaşların ateşini ölçtü.

Ekipler, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarlarında giriş ve çıkış noktaları oluşturdu.

Pazarda tezgahlara "Sağlığınız için dokunma" ve "Ürünleri elle seçmek yasaktır" gibi uyarı yazılarının asıldığı görüldü.



Esnaf Recep Çankaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 yıllık pazarcı olduğunu belirterek, "Şükürler olsun iyiyiz. İdare ediyoruz. Uygulamalardan memnunuz. Halkın ve bizlerin sağlığı için mümkün mertebe hijyen kurallarına uymaya gayret ediyoruz. Müşterilerimizi ürünlere dokunmamaları konusunda uyarıyoruz." diye konuştu.



Karabük'ün Yenice ilçesinde ise ana yollar, kaldırımlar ve ara sokaklar tazyikli ve köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte edildi.



Kalaycılar Mahallesi'nde Yenice Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, mahalle genelinde dezenfeksiyon gerçekleştirdi.

Ayrıca belediye ekipleri, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların pazar, fırın ve market alışverişlerini yapıyor.

Bartın

Bartın Valiliği, il genelinde uzaktan-dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışmaya geçen kamu görevlilerinin mesai saatleri içerisinde iş yerinde ve evde bulunmalarının zorunlu olduğunu, dışarıda bulunduğu tespit edilen kamu görevlilerine 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Öte yandan kentin giriş ve çıkışlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan kontrol merkezlerinde, il dışından gelenler için 14 gün evde çıkmamaları konusunda tebligat yapılıyor.