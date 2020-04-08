Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

13 dakika önce

Kocaeli, Sakarya,, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli, Sakarya,, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yıllardır binlerce vatandaş Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde misafir edildi.

Koronavirüs salgınından dolayı daha fazla ihtiyaç duyulan barınma merkezine bir yenisi daha eklendi.

Sokakta yaşayan, bakıma muhtaç vatandaşlar artık 100 kişilik yeni barınma merkezinde konaklayabilecek.

İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesinde açılan merkezde vatandaşların üç öğün yemek ve diğer genel ihtiyaçları karşılanacak. Merkezde yemekhane, mescit, iki dinlenme odası, oturma alanları olan bahçe, 24 saat güvenlik ve çamaşırhane bulunuyor.

İki katlı ve 100 kişilik olan merkezdeki odalarda vatandaşların her zaman duş alabileceği banyolar da bulunuyor.

"Gerekirse yeni merkezler de kurmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya, dertlerine derman olmaya devam edeceklerini belirterek, sokakta kalan kimsesiz vatandaşlar için yeni bir barınma merkezini daha faaliyete aldıklarını bildirdi.

Kocaeli'de "kimse aç ve açıkta kalmayacak" dediklerini dile getiren Büyükakın, "Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ev sıcaklığında misafir etmeye devam edeceğiz. Gerekirse yeni merkezler de kurmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

-Yeni nesil dezenfektan cihazı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle halk sağlığını koruyucu ve önleyici hizmetlerini sürdürülüyor.

Her türlü tedbiri vatandaşlar için alan belediye, şimdi de ayakla mekanizması çalışan yeni dezenfektan makinalarını şehrin merkezi noktalarına yerleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yeni nesil el dezenfektan makinaları kent genelindeki 180 merkezi noktaya konulacak.

İnsan sağlığının ön plana alındığı yeni makinalar el ile değil sadece ayakla açılma özelliğine sahip yeni nesil dezenfektan makineleri böylece hijyeni ön plana alarak vatandaşların herhangi bir olumsuz sorunla karşılaşmamasını sağlıyor.

Öte yandan her gün kentin birçok noktasında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediliyor.

Düzce

Türk Kızılay Düzce Şubesi tarafından İstanbul Caddesi'nin yaya ve araç trafiğine kısıtlanmasının ardından kontrol noktalarında maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtımı yapılıyor.

Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları sınırlandırılan ve ihtiyaç sahibi ailelere Genç Gönüllerce destek sağlanıyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise tüm mahallelerde çöp koyternerlarını dezenfekte ediyor.

Karabük

Karabük Valiliği, ihtiyaç sahibi vatandaşların ve son dönemde bir işte çalışırken işini kaybeden, gündelik işlerde çalışırken işsiz kalan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın telefonlarını arayarak müracaatlarının alınacağını, gerekli inceleme ve değerlendirme sonucu işlemlerim yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların ve görevli personelin salgından korumak ve sürdürülen hizmetin devamlılığı ile mağduriyet yaratmama amacıyla biz dizi tedbirler alındığını duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve son dönemde bir işte çalışırken işini kaybeden, gündelik işlerde çalışırken işsiz kalan vatandaşlarımızın aşağıda belirtilen 5 sabit hattı kullanarak müracaatları alınacak, gerekli inceleme ve değerlendirmeler ivedilikle işlemler gerçekleştirilecektir.

Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 412 23 48, 415 04 02, 415 68 01, 424 24 13 ve 412 61 36 nolu 5 telefon hattı üzerinden sosyal yardım müracaatlarını alarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. İlçelerimizde oturan vatandaşlarımızın ilçelerimizdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmaları gerekmektedir."

Ayrıca, Safranbolu Kaymakamlığı koordinasyonunda ilçede yaşayan sokak hayvanlarının yaşam alanlarına, parklara, bahçelere ve muhtelif yerlere mama, yem ve içecek bırakıldı.

Kaymakam Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıkmıştır. Park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak ayrıca bu iş için Safranbolu Belediyesi hayvan barınağına da sokak hayvanları için mama bıraktık. Sokak hayvanları için bu güzel dayanışmaya destek veren Safranbolu veterinerlerine, marketlere ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ediyorum."

Öte yandan, Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Sakarya

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için lojistik desteği sağladı, ikramda bulundu.

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği Başkanı Engin Sezer, yaptığı açıklamada, "Virüs salgını nedeniyle çok yoğun mesai harcayan, ailesinden, sosyal hayatından fedakarlık yaparak zorlu şartlarda çalışan kardeşlerimize hem vefa göstermek hem de ihtiyaç duydukları bir kısım malzemeleri temin ederek kendilerine ulaştırdık. Bunun yanı sıra ikramlarda da bulunarak emeklerinin farkında olduğumuzu hissetmelerini istedik." diye konuştu.

-Bolu

Bolu'da, İl Pandemi Kurulunun önerileri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında kentin en işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarına polis ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu.

Bariyerlerle kapatılan caddeye girmek isteyen vatandaşları önemli ve acil işleri olmadığı sürece caddeye girmemesi konusunda uyaran ekipler, işlerini yaparken maske ve eldiven takmalarını tavsiye ediyor.

İl merkezinden ilçelere ve köylere gidişler de sürekli kontrol altında tutulurken, Bolu'nun diğer illerle bağlantısını sağlayan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'ndan kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında da durdurulan araçlarda sürücülerin ve yolcuların ateşini ölçülüyor.

Bolu Belediyesi ekipleri de mobil hizmet aracıyla mahallelerde vatandaşların bazı işlemlerini buradan yapabilmesine imkan sağlıyor.

Mudurnu ilçesinde ise Vefa Sosyal Destek Grupları, Belediye Başkanlığı, Kızılay ve gönüllü gençler ilçede yaşayan ihtiyaç sahipleri ile 65 yaş üzeri ve evinden çıkamayan vatandaşların yardımına koşuyor.

Mudurnu belediye başkanlığı tarafından hazırlanan 20 adet yardım kolisi gönüllü vatandaşlar ve görevliler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Belediye tarafından hazırlanan önümüzdeki haftalarda da 20'şer koli hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine götürüleceği öğrenildi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Koronavirüs, Sakarya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:47 Kaynak: AA

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