Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Kocaeli, Düzce, Karabük, Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Kocaeli, Düzce, Karabük, Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yıllardır binlerce vatandaş Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nde misafir edildi.

Koronavirüs salgınından dolayı daha fazla ihtiyaç duyulan barınma merkezine bir yenisi daha eklendi.

Sokakta yaşayan, bakıma muhtaç vatandaşlar artık 100 kişilik yeni barınma merkezinde konaklayabilecek.

İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde açılan merkezde vatandaşların üç öğün yemek ve diğer genel ihtiyaçları karşılanacak. Merkezde yemekhane, mescit, iki dinlenme odası, oturma alanları olan bahçe, 24 saat güvenlik ve çamaşırhane bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle halk sağlığını koruyucu ve önleyici hizmetlerini sürdürüyor.

Belediye ekipleri, ayakla mekanizması çalışan yeni dezenfektan makinelerini şehrin merkezi noktalarına yerleştiriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yeni nesil el dezenfektan makineleri, kent genelindeki 180 merkezi noktaya konulacak.

Öte yandan, her gün kentin birçok noktasında dezenfeksiyona devam ediliyor.

Düzce

Türk Kızılay Düzce Şubesi tarafından İstanbul Caddesi'nin yaya ve araç trafiğine kısıtlanmasının ardından kontrol noktalarında vatandaşlara maske dağıtımı yapılıyor.

Ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları sınırlandırılan ve ihtiyaç sahibi ailelere "Genç Gönüllüler" tarafından destek sağlanıyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise tüm mahallelerde çöp koyternerlerini dezenfekte ediyor.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin, son dönemde bir işte çalışırken işini kaybedenlerin, gündelik işlerde çalışırken işsiz kalanların sosyal yardım müracaatlarının alınacağı belirtildi.

Vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının "412 23 48", "415 04 02", "415 68 01", "424 24 13" ve "412 61 36" nolu telefonlarından başvuru yapabileceği bildirilen açıklamada, gerekli inceleme ve değerlendirme sonucu işlemlerin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, ilçelerde oturan vatandaşların da ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurması gerektiği ifade edildi.

Safranbolu Kaymakamlığı koordinasyonunda, ilçede yaşayan sokak hayvanlarının yaşam alanlarına, parklara, bahçelere ve muhtelif yerlere mama, yem ve içecek bırakıldı.

Öte yandan, Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de halkın ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon yaptı.

Sakarya

Sakarya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Vefa Sosyal Destek grupları, çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, yaptığı yazılı açıklamada, Vefa Sosyal Destek gruplarının bu dönemde önemli bir görev üstlendiklerini belirtti.

Sakarya'da 16 ilçede 65 yaş ve üstü vatandaşların gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için büyük gayret gösterildiğini vurgulayan Nayir, "İlimiz genelinde 8 Nisan itibarıyla, 112, 155, 156 ve diğer hatlara gelen 14 bin 240 hizmet talebinden 12 bin 570 vatandaşımızın ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılandı." ifadelerini kullandı.

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarına lojistik desteği sağladı, ikramda bulundu.

Bu arada, Erenler ilçesinde haftanın bir günü kurulan Çarşamba Pazarı'nda belediye tarafından önlem alındı. Pazara giriş noktalarında, zabıta ile polis ekiplerince barikat kuruldu. Buradan, maskesiz vatandaşların pazara geçişine izin verilmiyor. İsteyen vatandaşlara maske dağıtılıyor.

Pazar yerine girecek vatandaşların ateşi kontrol edilirken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakiler ise uyarılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin toplu taşımada alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sıklaştırdığı bildirildi.

Bolu

Bolu'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında, kentin işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu.

Bariyerlerle kapatılan caddeye girmek isteyen vatandaşları önemli ve acil işleri olmadığı sürece buraya geçmemeleri konusunda uyaran ekipler, maske ve eldiven takılması tavsiyesinde de bulunuyor.

İl merkezinden ilçelere ve köylere gidişler de sürekli kontrol altında tutuluyor. Bolu'nun diğer illerle bağlantısını sağlayan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'ndan kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında da sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Bolu Belediyesi ekipleri, mobil hizmet aracıyla, vatandaşların bazı işlemlerini buradan yapabilmesine imkan sağlıyor.

Mudurnu ilçesinde ise Vefa Sosyal Destek grupları, Belediye, Türk Kızılay ve gönüllü gençler, ihtiyaç sahipleri ile 65 yaş üstü ve evinden çıkamayan vatandaşların yardımına koşuyor.

Mudurnu Belediyesi tarafından hazırlanan 20 yardım kolisi, gönüllüler ve görevliler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta ilçeler arası geçişlerin sınırlandırılmasının ardından, kentin giriş ve çıkışında polis ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu.


Duba ve bariyerlerle yolu kapatan ve belirli istisnalar dışında şehre araç giriş çıkışına müsaade etmeyen ekipler, vatandaşların kimlik kontrolünü yapıyor, ateşlerini ölçüyor.


Ekipler ayrıca cadde ve sokaklarda yaptığı anonslarla, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Koronavirüs, Kocaeli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:25 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı         
21:40
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı         
21:20
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti         
21:15
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi         
21:00
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi         
20:56
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor         
20:53
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin         
20:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde         
20:27
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım         
20:25
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi         
20:00
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı         
19:52
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor         
19:50
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı         
19:36
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik         
19:17
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi         
19:15
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası         
19:06
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu         
19:02
"Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı         
18:53
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi         
18:48
Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor         
18:44
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti         
18:35
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi         
18:31
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz         
18:10
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı         
18:07
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti         
17:41
Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı         
17:22
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı         
17:16
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok         
17:15
İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 22:02:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]