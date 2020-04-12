Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) ile Gülen Yüzler atölyelerinde günlük maske üretimi 17 bine çıkarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOMEK kent genelinde başlattığı maske üretimine tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda KOMEK kurs merkezlerinde ve Gülen Yüzler Atölyesi'nde günlük 17 bin maske üretiliyor. Buna ek olarak 200 tulum sağlık çalışanlarının kullanımı için dikiliyor.

Maskeler sağlık personelinin yanı sıra vatandaşlara da ücretsiz dağıtılıyor.

Düzce

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerleri ve marketleri denetledi. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında kurallara uymayan 32 iş yeri hakkında tutanak tutuldu.

Düzce Belediyesi ekiplerince Yığılca ilçesinde de dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçelerinde giriş ve çıkışlarda başlatılan sınırlama nedeniyle ekiplerin denetimleri devam ediyor. Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE) ile Afet Gönüllüleri Düzce Şubesi ekipleri de güvenlik güçlerine denetimlerde eşlik ediyor. AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde çalışan ekipler, uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor.

Düzce Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi'nin araç trafiğine kapatılarak yaya trafiğinin de kısıtlanması uygulaması sürüyor. Emniyet ekipleri, karar doğrultusunda denetimlerine devam ediyor.

İl merkezinde belediye hoparlörlerinden vatandaşlara sık sık evde kalmaları yönünde çağrıda bulunuluyor.

Sakarya

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan meydan, cadde ve sokaklarda yasaklara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Öte yandan kent genelinde polis ekipleri, 155'i arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirten ve evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sağlık çalışanlarının hastaneye ulaşmasına yardımcı oluyor. Ekipler ayrıca vatandaşların eczaneye ve rahatsızlanmaları halinde hastanelere ulaşımını da sağlıyor.

Zonguldak


Zonguldak Belediyesi tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.


İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan meydan, cadde ve sokaklarda, ekipler tarafından yıkama ve dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor.


Vefa Sosyal Destek Grubu da ekmek talep eden vatandaşların ekmeğini evlerine götürüyor ve onların ihtiyaçlarını karşılıyor.


Zonguldak Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadelenin yoğun bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokakları yıkama çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Ekiplerimiz, hepimizin sağlığı için sokağa çıkma yasağı uygulamasının sunduğu rahat çalışma ortamını değerlendirerek, ana arter ve caddelerimiz üzerinde yoğun bir dezenfeksiyon çalışması yürüttü." ifadeleri kullanıldı.

Ereğli ilçesinde de boş kalan meydan, cadde ve sokaklarda Ereğli Belediyesi ekipleri tarafından halkın ortak kullanımındaki otobüs durakları, umumi tuvaletler, bankamatikler, çöp konteynerleri ve çarşı merkezi başta olmak üzere 162 farklı noktada dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Ereğli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Bakım Merkezi ekipleri ise ilçe genelinde sokak hayvanları için toplam 12 beslenme noktası ile 55 bölgeye yiyecek ve su bıraktı.

Karabük

Karabük'ün Yenice ilçesinde belediye ekipleri, ana yollar, kaldırımlar ve ara sokakları tazyikli ve köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu kent genelinde, tedbirler kapsamında soka çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların taleplerini karşılamayı sürdürüyor.

Öte yandan kent genelinde belediye ekiplerinin dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor.

Koronavirüs, Kocaeli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:30 Kaynak: AA

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