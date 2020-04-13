Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli'de Kovid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar, öğretmenler tarafından hazırlanan video kliple işitme engellilere işaret diliyle anlatıldı.

Darıca Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Deniz Yıldızları Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Radyo Televizyon Bölümü öğretmenlerince işitme engelliler için hazırlanan video klipte, işaret diliyle koronavirüsün pandemik bir hastalık olduğu ve tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

Videoda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) işaret dili eğitmeni tarafından Sağlık Bakanlığının yayımladığı 14 kural hatırlatılarak, doğru el yıkama teknikleri, maske ve eldiven kullanımı ile sosyal mesafenin önemi anlatıldı.

Ayrıca, "Evde kal Türkiye" çağrısına işitme engellilerin uymaları istendi.

Video klipte "Dünya geneline yayılan ve ülkemizi de tehdit altına alan koronavirüsle mücadele etmek için tüm devlet kurum ve kuruluşları sizin için gece gündüz demeden hizmet vermeye devam ediyor. Göstermiş olduğumuz tüm çabalar sizin katkınız olmadan sonuç vermeyecektir. Sizleri evde kalmaya ve kurallara uymaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kocaeli'de 3 bin gıda kolisinin dağıtımına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 3 bin gıda kolisinin dağıtımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı il genelinde etkin mücadele gerçekleştiren belediye ekiplerinin bir yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımlarına devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatı doğrultusunda salgının başlangıcından bu yana gıda ve hijyen paketlerinin vatandaşlara ulaştırıldığı belirtilerek, "Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıkacak olan gıda kolilerini Uluslararası Fuar Merkezi'nde dağıtım araçlarına yükledi. Kocaeli geneline dağıtıma çıkan gıda kolileri ihtiyaç sahibi vatandaşlara iletilecek. Sadece bugün il genelinde 3 bin ihtiyaç sahibine gıda paketi verilecek." ifadeleri kullanıldı.

Sakarya

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Şehrin önemli kavşaklarında yaya ve sürücülere yönelik uygulama yapan ekipler, kurallara riayet etmeyenlere idari para cezası kesiyor.

Sapanca Belediyesi görevlileri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sabah saatlerinden itibaren otobüs duraklarında bekleyenlere ve toplu taşıma araçlarını kullananlara maske dağıttı.

Zabıta ekipleri de halkı ve esnafı maskesiz dışarı çıkmamaları konusunda bilgilendirdi.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçelerinde ekiplerin giriş ve çıkışlarla ilgili denetimleri devam ediyor.

Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), Afet Gönüllüleri Düzce Şubesi ve Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği (UKSAR) ekipleri de güvenlik güçlerine denetimlerde eşlik ediyor.

AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde çalışan ekipler, uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor.

Düzce Valiliğince koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi'nin araç trafiğine kapatılarak yaya trafiğinin de kısıtlanması uygulaması sürüyor. Emniyet ekipleri, karar doğrultusunda denetimlerine devam ediyor.

İl merkezinde belediye hoparlörlerinden sık sık evde kalınması yönünde çağrıda bulunuluyor.

Vefa Sosyal Destek Grupları, kentte kısıtlama kapsamında sokağa çıkamayan ihtiyaç sahiplerinin taleplerini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük

Karabük'te Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından 21 bin 242 talebin yerine getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Gruplarının 7 gün 24 saat hizmet verdiği belirtildi.

Vali Fuat Gürel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadele kapsamında verdikleri destekten dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Safranbolu Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırın ve unlu mamül üreten iş yerlerini denetleyerek, hijyen konusuna dikkat edilmesi hususunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, kent genelinde belediye ekiplerinin halkın yoğun kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri devam ediyor.

Zonguldak


Zonguldak Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, maksimum hijyen sağlanması için kullanılmış maske ve eldivenlerin toplanmaya başlandığı belirtilerek, "Ekiplerimiz, çarşı merkez başta olmak üzere ana güzergahlarımıza maske ve eldiven atık kutusu konteynerleri yerleştirdi." ifadesine yer verildi.

Sokak hayvanlarının da mama ihtiyaçlarının düzenli karşılandığı bildirildi.

Bolu

Bolu Belediyesi ekiplerince bugüne kadar 75 bin maske, 57 bin eldiven, 10 bin litre el dezenfektanı, 8 bin 300 eve kolonya ve 7 bin 500 gıda kolisi dağıtıldı.

Ekiplerce, 15 araç ve 50 personel ile kentte ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Bolu Bilim ve Sanat Merkezinde üretilen yüz koruyucu siperlikler, sağlık çalışanlarına teslim edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bolu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından sağlık çalışanlarının koronavirüsten korunması için yapılan çalışmalar sürüyor.

İlk etapta üretilen yüz koruyucu 100 siperlik, sağlık çalışanlarınca kullanılmaya başlandı.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:00 Kaynak: AA

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