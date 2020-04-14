Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kocaeli, Sakarya, Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kamu görevlileri, polis, jandarma, muhtarlar, sivil toplum temsilcileri ve ilçe belediye temsilcilerinin de katılımıyla oluşturulan Sosyal Vefa Destek Grupları bugüne kadar 67 bin 697 hizmeti yerine getirdi.

Kentte, başta sağlık çalışanları olmak üzere, pozitif vakalar veya bunların yakınlarına psikososyal destek vermek amacıyla 14 merkez oluşturuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü, kronik hastalara ve 65 yaş üstü bireylere yardım ediyor. Bu kapsamda 8 bin 317 evde sağlık hizmeti verildi.

Büyükşehir Belediyesi, evde bakım hizmetlerini sürdürerek 19 bin 196 evde bakım hizmeti sundu.

Kocaeli Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü halk sağlığı laboratuvarında günlük 1500 Kovid-19 testi yapılıyor.

Sağlık çalışanlarına takviye amacıyla öğretmen ve imamlar başta olmak üzere her ilçede 280 kişilik özel ekip oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 30 bin maske ve dezenfektan üretiliyor.

Cenaze hizmetleri personeline Kovid-19 eğitimi

Büyükşehir Belediyesince koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin cenaze işlemlerinin kurallara uygun bir şekilde yapılması için Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeline eğitim veriliyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü uzmanlarınca Kent Mezarlığı hizmet binasında verilen eğitimlerde, Kovid-19 tanısı ile vefat eden kişilere uygulanacak prosedür anlatıldı.

Eğitimde personelin eldiven, maske, gözlük, yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanmaları gerektiği belirtiliyor.

Cenaze yıkama alanlarının 1/10 oranında çamaşır suyu veya klor tabletle dezenfekte edilmesinin gerekliliği aktarılıyor. Ayrıca personele el hijyeni, standart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ile solunum sekresyonları ve temas önlemleri konularında da bilgilendirme yapılıyor.

Sakarya

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Şehrin önemli kavşaklarında yaya ve sürücülere yönelik uygulama yapan ekipler, kurallara riayet etmeyenlere idari para cezası kesiyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevlilerince kent genelindeki ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri ulaştırılmaya devam ediliyor.

Öte yandan kentteki sivil toplum kuruluşları da vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor. Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği, 1750 aileye kumanya, hijyen malzemesi ve nakdi yardımda bulundu. Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği ise şehirdeki 225 öğrenci evinde yaşayan 715 kişiye gıda kolisi ve temizlik malzemesi ulaştırdı.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen ödenek ile satın alınarak Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde faaliyete geçirilen maske üretim makinesini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Maske üretiminde görevlendirilen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri, Mesleki Eğitim Merkezi ve Yahya Kemal Beyatlı öğretmenlerini tebrik eden Gürel, çalışmalarında başarılar diledi.

Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Vefa Sosyal Destek Grubunun verimli çalıştığını bildirdi.

Yardımları ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırdıklarını belirten Gürel, "Gerçekleştirilen desteğin bu günlerde anlamı çok değerli. Sosyal sorumluluk ve hayırseverlik bilinci içerisinde gösterdikleri anlamlı ve örnek davranış için hayırsever iş insanlarına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Safranbolu halkının desteği devam ediyor.

Her kesimden vatandaşların destek verdiği kampanyayla ilgili Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubuna iletilen talepler üzerine ekiplerce vatandaşların bağışlamak istediği tutarlar teslim alınarak bankaya yatırılıyor. Bankaya yatırılan bağışların makbuzları da vatandaşlara teslim ediliyor.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, vatandaşların kampanyaya desteklerinin sürdüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

"Gün bir, beraber ve tek yumruk olma günü. Çabalarımız ve dualarımız inşallah hep birlikte bu sıkıntılardan kurtulmak içindir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu davete halkımız en güzel yürekleriyle icabet ediyor."

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de Kıranköy esnafına ve vatandaşa maske dağıttı.

Öte yandan, kent genelinde belediye ekiplerinin ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor.

Düzce

Düzce Valiliğinin aldığı kararla şehrin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi'nin araç trafiğine kapatılarak yaya trafiğinin de kısıtlanması uygulaması sürüyor.

Polis ekipleri, caddeye girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor. Ekipler, cadde üzerinde devriye gezerek anonslarla vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri ise maskesiz girişin yasaklandığı caddenin giriş noktalarında insanlara ücretsiz maske veriyor.

Ekipler ayrıca banka ve PTT önünde sırada bulunanların sosyal mesafeyi korumaları ve kalabalık oluşumuna karşın denetimlerini artırdı.

Düzce Belediyesi ise il merkezindeki tüm gıda satışı yapan işletmelere ve marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, satıcıların iş yerlerinde maske ve eldiven takıp takmadıklarını kontrol ederek işletmecilere, halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan kaçınarak salgına karşı eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Ayrıca İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar gereği başta marketler olmak üzere maske takma zorunluluğu olan tüm iş yerlerinde müşterilere verilecek maske ve poşet eldivenlerin iş yerlerince temin edilmesi ve tüm sorumluluğun işletmelere ait olduğu tebliğinde bulunuldu. Aykırı hareket eden iş yerleri hakkında ise tespit tutanağı tutularak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye iş yapan esnaf ve firmaların mağdur edilmemesi için alacaklarının ödendiğini bildirdi.

Geçen hafta 1000 liraya kadar alacağı olan tüm esnafın ödemelerinin yapıldığını aktaran Özlü, "10 bin liraya kadar alacağı olan esnaf ve firmaların ödemeleri de devam etmektedir. Bu zor günlerde halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Söz konusu ödemeler için alacaklı esnaf ve firmaların Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurmalarını rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Bolu

Bolu'da Valilik ve Belediyenin Kovid-19 ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Belediye ekiplerince kentin işlek cadde, sokaklar, parklar ve halk otobüsleri dezenfekte ediliyor.

Türk Kızılay tarafından İzzet Baysal Caddesi girişinde kurulan çadırda maske dağıtımına başlandı. Maskeler ücretsiz olarak vatandaşlara veriliyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı'dan yardımlar ve maske dağıtımıyla ilgili bilgi aldı.

Çadır önündeki vatandaşlarla da sohbet eden Vali Ümit, Kızılaya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.



Ekiplerce meydan, cadde ve sokaklarda, ekipler tarafından yıkama ve dezenfeksiyon işlemleri devam ediliyor.



Sokak hayvanlarının da mama ihtiyaçları düzenli karşılanıyor.

Bartın

Bartın'da kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde vatandaşların yoğunluk oluşturmaması için emniyet ekiplerince yolun giriş ve çıkışlarına bariyer konuldu.



Kentte, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla bakkal ve tekel bayilerinin en geç saat 22.00'de kapanması kararlaştırıldı.



Öte yandan 30 Mart'ta karantinaya alınan merkez ilçeye bağlı Hasankadı beldesindeki karantina kararının da kaldırılmasına karşın mahalle, köy ve il merkezi arasında her türlü kara yolu ulaşımı ile giriş ve çıkışlara sınırlama getirildi.