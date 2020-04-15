Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Şehrin önemli kavşaklarında yaya ve sürücülere yönelik uygulama yapan ekipler, kurallara riayet etmeyenlere idari para cezası kesiyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevlilerince kent genelindeki ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri ulaştırılmaya devam ediliyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle evlerinde vakit geçirmek zorunda olan çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarından mahrum kalmamaları için bayram coşkusu evlere taşınacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TBMM'nin 100. yılı olması dolayısıyla gece gündüz görev başında olan ve hastalığı bulaştırmamak için evlerine dahi gitmekten çekinen kahraman sağlık çalışanlarının çocuklarına Kocaeli Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasının iş birliğiyle 100. yıl pastası gönderecek.

Belediye ayrıca Kovid-19 salgınından etkilenen şehir içi sivil taşımacılığında çalışan şoförlere yönelik gıda ve hijyen desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnaf odalarının gıda yardımı ve hijyen paketi ihtiyaçları olabileceğini belirterek, "Bu yardımları kendilerine ulaştırmak için organize oluyoruz. Bu kapsamda otobüsçü kardeşlerimize gıda ve hijyen yardımıyla ilgili son bir çalışma daha yaptık. İnşallah yaklaşık 1600 şoför arkadaşımıza teslim etmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, esnafın ciddi ve sıkıntılı bir dönemden geçtiğine işaret ederek, bu süreçte kentteki tüm esnafın yanında olacaklarını kaydetti.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün ve bugün Gebze bölgesindeki ilçelerde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 bin koli yardım paketi ulaştırdı.

Marketlerde sosyal mesafe denetimi

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Belediyesi zabıtası, İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında kent genelindeki marketlerin uyması gereken sosyal mesafe, müşteri sayısı ve açılış ve kapanış saatleri kriterlerini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve kolluk kuvvetleriyle birlikte denetliyor.

- Bolu

Bolu genelinde koronavirüsle ilgili tedbirler artarak devam ediyor.

Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından oluşturulan bariyerli kontrol noktasında vatandaşların kimlikleri kontrol edilerek, 20 yaş altı ve 65 yaş üstünde olan vatandaşların neden sokakta olduklarına dair gerekçeleri soruluyor, Maskesiz olan ve kurallara rağmen dışarı çıkanlarla ilgili cezai işlemler uygulanıyor.

Bolu Belediyesi ekiplerince kentin ana arterleri, cadde, sokaklar, halk otobüsleri gibi alanlar gün içerisinde sürekli koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor. Geceleri ise itfaiye ekiplerince cadde ve sokaklar yıkanarak temizleniyor.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu kent girişiyle D-100 kara yolunun kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında vatandaşların ateşleri ölçülüyor ve izin belgeleri kontrol ediliyor.

Ateşi olan vatandaşlar sağlık ekiplerine yönlendirilirken, kurallara uymayanlara gerekli cezai işlem uygulanıyor.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında değişik hizmet noktalarında fedakarca görev yapan herkese teşekkür edildi.

Ayrıca Safranbolu Belediyesi tarafından ilçede hizmet veren kargo şirketlerinin çalışanlarına yüz koruyucu siperlik ve maske dağıtıldı.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, mahallelerde kullanılmış olan maske ve eldivenlerin belli aralıklarla toplandığı ve mevzuata uygun biçimde bertaraf edildiği kaydedilerek, "Maksimum hijyen için kullanılmış maske ve eldivenlerimizi topluyoruz. Çarşı merkez başta olmak üzere ana güzergahlarımıza konteynerlerimizi yerleştirdik." ifadelerine yer verildi.

Düzce

Düzce Valiliğinin aldığı kararla şehrin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi'nin araç trafiğine kapatılıp yaya trafiğinin de kısıtlanması uygulaması sürüyor.

Polis ekipleri, caddeye girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor. Ekipler, cadde üzerinde devriye gezerek anonslarla vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.

Düzce Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün gece yapılan çalışma ile şehri deterjanlı ve ilaçlı sularla yıkamaya devam etti.

Akçakoca Barbaros Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öncülüğünde öğrencilere yardımlaşma, dayanışma, paylaşma bilincini kazandırmak adına "Kendine Bir İyilik Yap" sloganıyla gönüllülük esasına dayalı bir yardım kampanyası başlatıldı.

Ülkenin zor günlerinde ihtiyaç sahibi insanların yanında olmak adına, öğrenciler tarafından toplanan yardımlar bir araya getirildi.

Öğretmenler ve personellerin de katkılarıyla yardım kolileri oluşturuldu.

Akçakoca Barbaros Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından yardım kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Bu arada, Düzce İl Müftülüğü Kur'an Kursu Öğreticisi Hatice Dertli'nin kendi imkanlarıyla aldığı malzemelerle sağlık çalışanlarına 3 boyutlu yazıcı ile maske ürettiği bildirildi.