Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Şehrin önemli kavşaklarında yaya ve sürücülere yönelik uygulama yapan ekipler, kurallara riayet etmeyenlere idari para cezası kesiyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Öte yandan Hendek Vefa Sosyal Destek Grubunda bulunan ilçe müftülüğü görevlileri de evlerinden dışarı çıkmayan vatandaşların hizmetinde çalışmaya devam ediyor. Görevliler, traktörle tarla sürdü, tırpanla evlerin etrafını temizlediler.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kılavuz Gençlik Modeli ile "Evde Kal" çağrısına uyan vatandaşların sportif, kültürel, kişisel gelişim, eğitim ve eğlenceli içerikler ile etkinlik yapabilmesine katkı sağlanıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kılavuz Gençlik Modeli çerçevesinde hazırlanan videolar geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Gençlerin evde kalış sürecine destek için hazırlanan videolar, Kılavuz Gençlik Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube kanallarından günün belli saat aralıklarıyla paylaşılıyor.

Özelikle "Evde Kal Sporsuz Kalma, Evde Deneyin, Masal Saati, Ödüllü Bilgi Yarışmaları" ve yapılan canlı yayınlar geniş kitlelere ulaşıyor.

Öte yandan kentin farklı noktalarında dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak



Zonguldak Belediyesi tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, Vefa Destek Grubu ekiplerinin vatandaşların tüm ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürdüğü kaydedilerek, "Koronavirüse karşı mücadelemizi tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden sürdürüyor, bu süreci hep birlikte başarıyla atlatacağımız inancını taşıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bolu

Bolu genelinde koronavirüsle ilgili tedbirler devam ediyor.



Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından oluşturulan bariyerli kontrol noktasında vatandaşların kimlikleri kontrol ediliyor.



Maskesiz olan ve kurallara rağmen dışarı çıkanlarla ilgili cezai işlemler uygulanıyor.



Bolu Belediyesi ekiplerince kentin ana arterleri, cadde, sokaklar, halk otobüsleri gibi alanlar gün içerisinde sürekli dezenfekte ediliyor. Geceleri ise itfaiye ekiplerince cadde ve sokaklar yıkanarak temizleniyor.



Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu kent girişiyle D-100 kara yolunun kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında vatandaşların ateşleri ölçülüyor ve izin belgeleri kontrol ediliyor.



Ateşi olan vatandaşlar sağlık ekiplerine yönlendirilirken kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.



Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrenciler için video hazırladı. Üniversitenin sosyal medya hesapları ile resmi internet sayfasından yayınlanan videoda, BAİBÜ'nün Gölköy yerleşkesinden kareler yer alıyor. Siyah beyaz olarak yayınlanan videoda, öğrencilerin bir an önce okula dönmesinin beklendiğine vurgu yapılıyor.

Düzce

Düzce'de kentin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Valilik Meydanı giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince oluşturulan bariyerli kontrol noktasında vatandaşların kimlikleri kontrol ediliyor.

Polis ekipleri, caddeye girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor. Ekipler, cadde üzerinde devriye gezerek anonslarla bireyleri evde kalmaları konusunda uyarıyor.



Maskesiz olan vatandaşlar öncelikle uyarılıyor ve bu bölgede bulunan Türk Kızılay ekiplerince maske veriliyor.

Düzce Belediyesi ekiplerince kentin ana arterleri, cadde, sokaklar, halk otobüsleri gibi alanlar gün içerisinde sürekli dezenfekte ediliyor.

Bartın

Bartın Belediyesi tarafından, Elmalık Yaşam Merkezi'nde oluşturulan araç dezenfeksiyon istasyonunda emniyet ve askeri personele ait sivil araçlar dezenfekte ediliyor.



Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünya gibi ülkenin de zor bir süreçten geçtiğini ve Belediyenin de üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini belirtti.

Akın, "Araç Dezenfeksiyon İstasyonunda M ve H plakalı araçları, kamu kurumlarının araçları, ticari taksiler ve sağlık çalışanlarının sivil araçlarını dezenfekte ediyorduk. Aldığımız karar doğrultusunda emniyet ve askeri personelin de sivil araçlarını dezenfekte etmeye başladık. Hizmetimizden yararlanmak isteyen emniyet ve askeri personeller kurum kimlik kartları ile istasyonumuza geldiklerinde araçlarının dezenfektesi yapılacaktır." bilgisini paylaştı.

Karabük

Karabük Valiliği, Kovid-19 tedbirleri kapsamında market ve iş yerlerinin denetlendiğini bildirdi.

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamada da zabıta müdürlüğü ekiplerinin her gün dezenfeksiyon işlemleri yapılan halk otobüslerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında çıkartılan genelgelere uyulup uyulmadığını kontrol etmek için denetimlerini sıkılaştırdığı kaydedildi.

Safranbolu Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ilçede yaşayan şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan ve kimsesi olmayan vatandaşların banka, eczane ve alışverişleri gibi birçok konuda onları yalnız bırakmayan Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaçlarını gidermek için ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan bireylerin hiçbirini mağdur etmediklerini söyledi.

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde denetleme yaptı. Denetime İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.



Ayrıca Safranbolu Belediyesi veterinerlik işleri birimi, Tarihi Çarşı'da ve Köyiçi mevkisinde sokak hayvanları için oluşturulan besleme noktalarına mama ve su takviyesi yaptı.