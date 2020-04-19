Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde kentteki ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olan hayırsever kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Türkiye'de ve kentte tedbirler alındığını aktaran Nayir, "Salgının önlenmesi için evde kalmanın çok önemli rolü olduğunu biliyoruz. Devletimiz daha ilk günden vatandaşlarımıza her konuda destek olmak için var gücüyle çalışmaya başladı. İlimizde de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için önemli çalışmalar yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Yardım malzemelerinin bir araya toplanıp dağıtılmaya hazır hale getirildiği Türk Kızılay Yerel Afet Yönetim Merkezinde de incelemelerde bulunan Vali Nayir, Sakarya halkının her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de yine birlik ve beraberlikle büyük vefa örneği gösterdiğini kaydetti.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların ziyaret edemediği Çark Deresi'ndeki ördekleri besledi.

Karabük

Karabük Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, koronavirüsle mücadele kapsamında il genelinde görev yapan ve Vefa Sosyal Destek Grubuna her türlü desteği sağlayan İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline teşekkür edildi.

Safranbolu Belediyesi, Sosyal Dayanışma Platformu olarak Yardım ve Koordinasyon Merkezinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek paketleri göndermeye devam edildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, gıda, temizlik başta olmak üzere taleplere göre yardımların vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.

Yenice Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında ramazan ayı öncesi ilçede bulunan fırın ve imalathanelerde denetim yaptı.

Ekipler denetimlerde, iş yeri, alet ve ekipman temizliği, ekmek ve simit gramajları ile evrak incelemeleri yaparak uyarılarda bulundu.

Zonguldak

Zonguldak'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, mahalle, sokak ve caddelerde dezenfeksiyon ve yıkama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vefa Destek Grubu ise vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Ekipler sokak hayvanları için kentin çeşitli yerlerine mama bırakıyor.

Düzce

Düzce'de kentin işlek yerlerinden İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Valilik Meydanı giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince oluşturulan bariyerli kontrol noktasında vatandaşlara kimlik kontrolü yapılıyor.

Polis ekipleri, caddeye girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor. Ekipler, cadde üzerinde devriye gezerek anonslarla vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, havaların ısınması bizleri yanıltmasın, salgın tehlikesi henüz geçmiş değil. Kovid-19 ile mücadelemiz, sizin hoşgörünüz ve desteklerinizle aralıksız devam etmektedir. Alınan tedbirlere uyalım, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

Bolu

Bolu'da koronavirüsle mücadele kapsamında kentin normal zamanda en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'ne giriş ve çıkışlar, polis ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları evde kalmaları yönünde uyarıyor.

Polis ekipleri kente girmek isteyen kişilerin ateşini ölçerken belediye personeli de dezenfeksiyon yapıyor.

Türk Kızıay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına gıda kolisi dağıtımı konusunda destek verildiğini söyledi.

Kınacı, Pandemi Grubu ile yapılan istişarelerde maske ihtiyacı olacağının gözlemlendiğini belirterek "Maske konusunda acil bir çalışma yaparak 90 bin maske üretilmeye başlandı. Maskelerimiz sterilize edilerek Kent Meydanı'nda halkımıza dağıtılmaya başlandı." diye konuştu.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında "Kocaeli Anne Şehir" projesiyle sporu evlere taşıdı.

Proje kapsamında, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 16.00'da, sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlarla kadınlar evde spor yapıyor.

Evlerde ekipmana ihtiyaç duymadan, sadece vücut ağırlığını direnç olarak kullanılarak yapılan egzersizlere katılmak isteyenler, "Anne Şehir Instagram" hesabından etkinliği canlı takip edebiliyor.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, yaptığı açıklamada, Kocaeli'de, Avrupa Eğitim Vakfı tarafından Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulacağını açıkladı.

Üniversitenin, rektörlüğe bağlı olarak diş hekimliği fakültesinden sağlık bilimleri fakültesi, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü ve Avrupa Meslek Yüksekokulundan oluşacağını ifade eden Katırcıoğlu, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanan Avrupa Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ve öğretim elemanları ile Avrupa Meslek Yüksekokulunun mal varlığının üniversiteye devredileceği kaydetti.

Bartın

Bartın Belediyesi tarafından Elmalık Yaşam Merkezi'nde oluşturulan araç dezenfeksiyon istasyonunda emniyet ve askeri personele ait sivil araçların dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor.

Belediye ekipleri, marketlere maskesiz gelen vatandaşlara maske verilerek sosyal mesafe kuralı hakkında bilgilendiriyor. Ekipler ayrıca marketlerde fiyat-etiket kontrolü yapıyor.

Öte yandan güvenlik ekiplerince kent merkezinin yanı sıra ilçe merkezleri ile sahil beldelerinde denetim gerçekleştiriliyor.