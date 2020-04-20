Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

16 dakika önce

Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalanlara moral vermek için oluşturulan "Moral Konseri Otobüsü", sokaklarda gezerek canlı müzik yayını yapıyor.

Darıca Belediyesinin "Darıca İçin Canla Başla" sloganıyla başlattığı etkinlik çerçevesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan oluşan sanatçılar, üstü açık otobüsle ilçede sokakları gezerek şarkı söylüyor.

Vatandaşlar da balkonlara ve pencerelere çıkarak sanatçılara alkışlarla ve oynayarak eşlik ediyor.

Düzce

Düzce'de kentin işlek yerlerinden İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Valilik Meydanı giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince bariyerli kontrol noktaları oluşturuldu. Alana yürüyüş ve gezinti amaçlı kimse alınmazken vatandaşlardan maske takmaları isteniyor.

Polis ekipleri ayrıca caddeye girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor. Ekipler, cadde üzerinde devriye gezerek anonslarla vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.

Düzce Üniversitesi (DÜ) ise eğitim seminerlerini internet üzerinden sürdürüyor. Kovid-19 ile mücadele kapsamında uzaktan eğitime geçen DÜ, bu süreçte öğrencilerin kişisel gelişiminde önemli yer tutan kariyer planlamasını desteklemek amacıyla "online" etkinlikler düzenliyor.

Gölyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, il genelindeki meslek liseleri ile üretilen binlerce maske, ihtiyaç sahibi kurum ve kuruluşlara ücretsiz dağıtıldı.

Bolu

Bolu'nun en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi'nde de koronavirüs tedbirleri devam ediyor. Haftanın ilk günü olması nedeniyle bankaların olduğu caddede zaman zaman yoğunluk oluşuyor. Polis ve zabıta ekipleri, banka sırasında bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.

Kent merkezinin giriş ve çıkışlarında da polis ekipleri tarafından kontroller yapılıyor.

Bolu Belediyesi ekipleri tarafından ise aralıklarla cadde, sokaklar, çocuk parkları gibi alanlarda dezenfeksiyon gerçekleştiriliyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ekonomik İstikrar Kalkınma Destek Paketi Programı kapsamında 1210 aileyi içeren 1000'er liralık 2. faz yardımlar, Valiliğimizin koordinesinde 9 ekip ve 18 personel tarafından evlerinde ödenmeye başlamış olup en kısa zamanda tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Zonguldak

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, baharın gelmesiyle sokağa çıkmak isteyen vatandaşlardan biraz daha sabır ve anlayış beklediklerini belirterek, "Henüz tehlike geçmiş değildir. Sevdiklerimizin sağlığı için, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle gerekmedikçe lütfen dışarı çıkmayalım. Bu zor günlerin birlik ve beraberliğimiz sayesinde geçeceği inancını taşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bartın

Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince Kozcağız beldesine komşu Bakraçboz köyünde koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle salgınının yayılarak vatandaşların sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla beldede kurulan halk pazarının ikinci bir karara kadar kapatılmasına karar verildi.

Yine il genelinde köylerdeki meyve, sebze, ekmek gibi her türlü seyyar satıcılık faaliyetleri için ilçelerde valilik ve kaymakamlıklardan izin alınması gerektiği bildirildi.

Karabük

Eflani Kaymakamı Burak Öz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi kapsamında ihtiyaç sahiplerine, hane başı biner lira ödemelerin ve her türlü sosyal yardımların yarından itibaren evlerinde teslim edileceğini bildirdi.

Öte yandan Yenice Belediyesi ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde ana yolları, kaldırımları ve ara sokakları tazyikli ve köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Sakarya

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kısmı yaya ve araç yoğunluğunun yaşandığı Sakarya'da, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon yapıldı.

Merkezi ses sisteminden vatandaşlara evde kalma ve tedbirlere uyulması çağrısı yapılan kentte, salgın nedeniyle nüfus hareketliliğinin azalması sonucu yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik belediye, polis, jandarma ekipleri ile hayvanseverlerin çalışmaları sürüyor.

Kocaeli, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:28 Kaynak: AA

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