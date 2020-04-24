Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, sorumluluk sahasındaki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde 09.00-14.00 saatlerinde faaliyet gösteren market ve bakkallarda uyulması gereken kuralları denetledi.

Ayrıca nöbetçi olmayan petrol istasyonlarının durumu kontrol edildi.

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, durakların dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerini sürdürüyor.

Ekipler ayrıca kullanılmış maske ve eldivenler için şehrin yoğun noktalarına tıbbi atık kovası yerleştirdi.

Öte yandan, zabıta görevlilerince fırın ve marketlerde denetimler sürdürülüyor.

Bolu

Bolu'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tedbirler kapsamında, kentin işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında denetimler devam ediyor.

İl merkezinden ilçelere ve köylere gidişler de kontrol altında tutuluyor. Bolu'nun diğer illerle bağlantısını sağlayan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'ndan kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında da sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Bolu Belediyesi ekipleri, mobil hizmet aracıyla vatandaşların bazı işlemlerini buradan yapabilmesine imkan sağlıyor.

Vatandaşlar, cuma günü kurulan mahalle pazarlarına giriş yaparken kontrol ediliyor. Zabıta ekipleri, pazara girmek isteyen vatandaşlara eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunurken, maskesi olmayanlara maske veriyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kovid-19 salgınına karşı etkin görev yapan kamu personelini ziyaret etti.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personelin takdire şayan bir fedakarlıkla görev yaptıklarını vurgulayan Vali Gürel, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve ihtiyaçları doğrultusunda gece gündüz, mesai mefhumu gözetmeksizin ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı, canla başla çalışan tüm personelimize, devletimiz ve milletimiz adına müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Zonguldak

Zonguldak ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.

Ayrıca kentteki çeşitli yerlere sokak hayvanları için mama bırakılıyor.

Düzce

Düzce'de kentin işlek yerlerinden İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark ve Valilik meydanlarının giriş çıkışlarında polis ekiplerince bariyerli kontrol noktaları oluşturuldu. Alana yürüyüş ve gezinti amaçlı kimse alınmazken, vatandaşlardan maske takmaları isteniyor.



Polis ekipleri ayrıca caddeye girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor. Ekipler, caddede devriye gezerek anonslarla vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.

Ramazanın ilk günü olması nedeniyle Valilik ekipleri fırınlarda denetimlerini sürdürüyor. İlk günde yaşanacak pide kuyruklarının önlenmesi için fırıncılara talimatlar verilerek, sosyal mesafenin korunması isteniyor.