Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bazı basın kuruluşlarının binaları da ekiplerce dezenfekte edildi.

Zabıta ekipleri de ramazan ayı dolayısıyla pide satışı yapan fırınlarda maske ve eldiven kullanımı konusunda denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında gramaj kontrolü ve genelge kapsamında getirilen pide üretim saat sınırlandırılması hususunda hatırlatmada bulunan ekipler, "sosyal mesafe" kuralına uyulmasını istedi.

Öte yandan, Erenler Kaymakamlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde vatandaşların isteklerini yerine getirmeyi sürdürdü.

İlçede yaşayan Zehra Kağıt, ikiz torunlarının maması bitince Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, yardım istedi.



Vatandaşın isteğini yerine getirmek için evine giden ekipler, mamaları Kağıt'a teslim etti.

Kağıt, yaptığı açıklamada, torunlarının maması bitince Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istediğini belirterek, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Torununa ilaç isteyen Sevda Özkan da ilacını getiren Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkürlerini iletti.



Sunulan hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Özkan, "Hepsinden Allah razı olsun, devletimize de binlerce şükürler olsun. Allah eksikliğini göstermesin. Zor günleri atlatacağız inşallah." dedi.



Kalp hastası Süleyman Şimşek (72) de yapılan hizmetten çok mutlu olduğunu belirtti.

Tansiyon ilaçlarını evine kadar götüren ekiplere teşekkürlerini ileten 71 yaşındaki Muhlise Demirağ da kendilerine yardımcı olan yetkililere dua etti.

Düzce

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, evlerinde iftar yemeği hazırlama imkanı bulunmayan ihtiyaç sahibi, hasta ve yaşlıların evlerine her gün iftar yemeği servisi yapacak.

Düzce Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırlarının kurulmayacak olması nedeniyle ihtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan yaşlılar için tedbir aldı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatıyla, sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma ayı olan ramazanda şehirdeki kimsesiz, ihtiyaç sahibi 500 kişiyi muhtarlardan gelen bilgiler ışığında tespit eden Düzce Belediyesi, ramazan ayı boyunca her akşam bu kişilerin evlerine iftar yemeği servisi yapacak. Ayrıca oruç tutamayan yaşlı ihtiyaç sahibi kişilerin de evlerine her öğlen yemek ulaştıracak.

Öte yandan İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasının ardından polis ekipleri, vatandaşların cadde girişlerinde ateşleri ölçmeyi sürdürüyor.

Bolu

Bolu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında İzzet Baysal Caddesi'nde bariyer uygulaması devam ediyor. Polis ekipleri tarafından caddenin giriş ve çıkışları kontrol ediliyor.

Ankara ile İstanbul'u bir birine bağlayan D-100 kara yolunun kent giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından kontroller devam ediyor. Kentte gelen sürücü ve vatandaşların ateşli ölçülüyor.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler tarafından kentte dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Türk Kızılay tarafından kentte vatandaşlara maske dağıtımı sürüyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, var gücüyle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ederek ihtiyaçlarını ve taleplerini yerine getiriyor. Hayırseverlerimizin de destekleriyle hazırlanan gıda kolilerini sahiplerine ulaştıran ekiplerimiz, vatandaşlarımızın maaş ödemelerini de evlerinde gerçekleştiriliyor. Büyüklerimiz ve kronik hasta vatandaşlarımız siz yeter ki evinizde kalın biz sizin hizmetinizdeyiz. Bugünler geçici, biraz daha sabırlı olalım." diye konuştu.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, köylere giriş ve çıkışların yasaklaması nedeniyle oluşturulan kontrol noktalarını ziyaret etti.

Ürkmezer, burada yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Bu nedenle il ve ilçelerde aldığımız hıfzıssıhha kararları ile bu salgını en az hasarla ve en kısa zamanda yenmek için kısıtlamalar getiriyoruz. Köyler için aldığımız giriş ve çıkış yasağı üretime ve temel ihtiyaçların giderilmesine engel teşkil etmiyor. Vatandaşlarımız için aldığımız bu tedbirler sayesinde toplum sağlını riske atmayarak ve kamu düzenini koruyarak bu salgından milletçe kurtulacağız." ifadelerini kullandı.

Zonguldak

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sadece Soğuksu pazar yerindeki sebze, meyve ve gıda satışı yapan tezgahların pazartesi günü 10.00-18.00 saatlerinde hizmet vereceğini duyurarak, Soğuksu veya başka yerlerdeki tuhafiye tezgahlarının kapalı olacağını bildirdi.

Öte yandan belediye ekipleri, kentte dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürürken, sokak hayvanları için de şehrin belli yerlerine mama bırakılıyor.