Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Yurt genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dün araç ve yaya yoğunluğunun yaşandığı Sakarya'da, kent merkezindeki dinlenme alanlarında dezenfekte çalışması yapıldı.

Ramazan ayı dolayısıyla yoğun çalışan fırınlarda zabıta denetimleri sürerken, polis ve jandarma ekipleri tedbirlere uymayanlar hakkında cezai işlem gerçekleştirdi.

Merkezi ses sistemi üzerinden yapılan anonslarla Sakaryalılardan evde kalınması ve dışarı çıkıldığı takdirde tedbirlere uyulması istendi.

Kocaeli

Kocaeli'de, Dilovası Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçedeki tüm hanelere gıda yardım kolisi dağıtılmaya devam ediliyor.

Gıda kolileriyle patates ve soğan paketleri, Vefa Sosyal Destek Grubu ve belediye personellerinden oluşan ekiplerce vatandaşlara ulaştırılıyor.

Koli dağıtım çalışmalarına zaman zaman Belediye Başkanı Hamza Şayir de eşlik ediyor.

Şayir'in gıda dağıtım çalışmasına AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca da katıldı.

Şayir ve beraberindekiler, ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet ederek, onlara evlerinde kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan İstanbul Caddesi'ne girmek isteyenlerin ateş ölçümünü yapıyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri ise giriş noktalarında maskesi olmayanlara maske dağıtıyor.

Polis ekipleri caddede ring halinde dolaşarak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Düzce Belediyesi, Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) koordinatörlüğünde maske üretiminin sürdüğünü bildirdi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, zor günlerde esnafın ve hemşehrilerinin yanında olduklarını ifade etti.

Özlü, tüm şahıs ve esnaf alacaklarını ödemeye başladıklarını belirterek, "Önce 1000 lira ve daha sonra 10 bin liraya kadar olan borçlarımızı ödedik. Şimdi sıra 10 bin liranın üzerindeki borçlarımızda." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri yurt dışından getirilerek kentteki yurtlarda gözetim altında bulunan vatandaşlara üç öğün verilen yemek dışında iftar ile sahur arasında ara öğün yiyecekleri, çay ve kahve ikramlarında bulundu.

AK Parti Düzce İl Başkanlığı olağan il yönetim kurulu toplantısı, İl Başkanı Mustafa Keskin'in başkanlığında milletvekilleri Ayşe Keşir ve Fahri Çakır, Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş ve Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük'ün katılımıyla telekonferans üzerinden gerçekleştirildi.

Bolu

Bolu genelinde Kovid-19 tedbirleri sıkı bir şekilde devam ediyor.

Giriş ve çıkışları bariyerlerle kapalı olan kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde polis ekipleri kontrollerini sürdürüyor.

Mahalle, cadde ve sokaklarda polis ve zabıta ekipleri yaptığı anonslarla vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uymaları isteniyor.

Öte yandan, kentin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktalarında vatandaşların ateşleri ölçülüyor ve ateşi yüksek olanlar sağlık ekiplerine yönlendiriliyor.

Bolu Belediyesi, Türk Kızılay Bolu Şubesi ve AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından kentte maske dağıtımı devam ediyor. Vatandaşlar eczanelerden de maskelerini almayı sürdürüyor.

Karabük

Karabük'te Kovid-19 salgını nedeniyle sanayi üretimi gerçekleştiren fabrika, tesis ve işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Kentte yoğun istihdamın sağlandığı demir-çelik, gıda ve tekstil sektörlerinde üretim yapan firmalar üzerinde Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı noktasında gerçekleştirilen denetimlerde eksikliği görülen sanayi tesisleri ve işletmeler uyarılıyor, uyarılara rağmen eksiklikleri gidermeyen işletmelere ise cezai işlem uygulanıyor.

Bu kapsamda; demir-çelik sektöründe 15, tekstil-giyim sektöründe 12, gıda ürünleri imalatında 18, makine ekipman imalatında 5, elektrik elektronik ürünleri imalatında 3, ağaç ürünleri mobilya ahşap imalatında 7, kauçuk plastik ürünler imalatında 2, maden ve taşocağı, hazır beton imalatında 2 firma ve diğer (kimya, maden, geri kazanım vs) imalatlarda 6 firma olmak üzere 70 firma ve bu firmalarda çalışan 4 bin 781 personel denetimden geçirildi.

PTT tarafından 7 bin 500 kişiye maskeleri teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonuyla 20-65 yaş arkasındaki vatandaşlara evlerinde ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

Maske talep eden 7 bin 500 kişiye PTT tarafından maskeleri ulaştırıldı.

Ayrıca Karabük Valiliği ve Kaymakamlıklar tarafından da şehrin ve ilçelerin belirli yerlerinde maske dağıtımı gerçekleştiriyor.

Öğretmenlerinden Vefa Grubu'na gönüllü destek

Evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım amacıyla Safranbolu Kaymakamlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli idareci ve öğretmenler gönüllü destek veriyor.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan idareci ve öğretmenler uzaktan eğitim saatleri dışında Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubuna fiili olarak yardımlarda bulunarak, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Siperlik üretimi sürüyor

Daha öncede Zonguldak ve Bartın'da resmi kurum ve kuruluşlara maske üreten UBM Plastik yetkilisi Hüseyin Duran, Karabük Valisi Fuat Gürel'e 500'ü İl Sağlık Müdürlüğüne verilmek üzere, bin siperlik maskeyi teslim etti.

Burada konuşan Gürel, il genelinde Kovid-19 ile ilgili aldıkları tedbirleri ve yapılan çalışmaları anlattı.

Karabük'teki mücadelede başarılı olunduğunu belirten Gürel, bunun sağlık sisteminin iyi çalışması ve altyapısının gelişmişliği sayesinde olduğunu ifade etti.

Siperlik yapımı ve kullanımı hakkında bilgiler veren Duran ise fabrika olarak her zaman devletin yanında olduklarını ve üretime devam edeceklerini kaydetti.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesince Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediye ekipleri koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, mahallelerde yer alan çöp konteynerleri başta olma üzere dezenfekte ve yıkama çalışmalarını gerçekleştirirken, sokak hayvanları için de kentin çeşitli yerlerine mama bırakıyor.

Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 02:00 Kaynak: AA


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