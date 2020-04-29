Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya'da polis, jandarma ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetim yapıyor.

Şehrin önemli kavşaklarında yaya ve sürücülere yönelik uygulama yapan ekipler, kurallara riayet etmeyenlere idari para cezası veriyor.

Anonslarla Sakaryalılardan evde kalınması, dışarı çıkıldığı takdirde tedbirlere uyulması çağrısında bulunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kocaeli

Salgın tedbirlerinin titizlikle uygulandığı Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını da yalnız bırakmıyor.

İki ayrı ekip ve vektörel mücadele ekipleri, salgının başından bu yana kedi ve köpekler için 20 ton mamayı kentin çeşitli noktalarına bıraktı.

Ekipler, Karamürsel'den İzmit'e, Umuttepe Kampüsü'nden Gebze'ye kadar 12 ilçede hayvanları besliyor.

Ayrıca 12 ilçede sivrisinek, karasinek ve hastalık bulaştıran canlılarla mücadele eden vektörel mücadele ekipleri, araçlarında bulundurdukları mamayı, çalışma yaptıkları sırada rastladıkları sokak hayvanlarına veriyor.

"Alo Evlat Sağlık Kulübü" çalışmalarını sürdürüyor

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, salgınla mücadele kapsamında, evlerinde kalan vatandaşlara 7/24 hizmet götürmeye devam ediyor.

Ekipler, market alışverişi, ilaç temini, gıda yardımı, yaşlı sağlık hizmetleri, medikal malzeme temini, hastaneye ulaşım ve yemek hizmetleri olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor.

İzmit Belediyesince, salgınla mücadele kapsamında taksicilere maske, dezenfektan, siperli maske ve sağlık kiti desteği verildi.

Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan İstanbul Caddesi'ne girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor.


Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri ise caddeye giriş noktalarında maskesi olmayanlara maske veriyor.


Polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıyor.


Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, ilçe belediyeler ile STK'ler tarafından gerçekleştirilen maske ve siperlik üretimi devam ediyor. Maskeleri vatandaşlara ulaştırmak için Türk Kızılay ve Vefa grupları çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını şehrin her noktasında yürütüyor.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki hafta içinde belediyenin borçlu olduğu kişi, esnaf, firma ve kurumlardan 1206 özel ve tüzel kişiliğe toplam 23 milyon 76 bin lira nakit ödeme yaptıklarını bildirdi.

Özlü, "Ödemelerimiz devam ediyor. Esnafımızın yanındayız. Piyasa borçlarımızın tamamını ödemekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Düzce Şubesi tarafından şube binasında maske ve gıda kolisi dağıtımı sürdürülüyor.

Ekipler ayrıca, dışarıya çıkamayan vatandaşlara 500 pide dağıttı.

Boğaziçi Belediyesi ekipleri tarafından belediye imkanları dahilinde temin edilen sağlık setleri, beldedeki 6 mahallede bulunan 1000 haneye dağıtıldı.

Bolu

Bolu'da polis ekipleri tarafından bariyerlerle giriş ve çıkışı kapatılan İzzet Baysal Caddesi'nde denetimler devam ediyor.

Türk Kızılay Bolu Şubesi tarafından kent merkezinde maske dağıtılıyor.

Kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce 10 araç ve 50 personelle resmi kurumlar, okullar, camiler, parklar, otobüs durakları, halk otobüsleri gibi ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

Zonguldak


Zonguldak Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan ancak halkın talep ve ihtiyaçları gözetilerek haftanın 3 günü yeniden hizmete açılan Soğuksu pazar yerinin, 1 Mayıs'tan itibaren 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 30 Nisan'da da halkın hizmetinde olacağı duyuruldu.

Karabük

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve il sınır girişlerindeki uygulama noktalarında denetimler yapılıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "Uygulama noktasına gelen araçlarda bulunanlardan, önce kimlikleri ve ehliyetleri istenip sorgulandıktan sonra ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, ayrıca dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların da kurallara uyup uymadıklarını denetliyor." ifadesine yer verildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz görevinin başında. Devletimiz ve milletimiz adına, evde kalması gereken vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam. Allah razı olsun sizlerden, Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışan isimsiz kahraman arkadaşlarım. Koronavirüsle mücadelemiz bitmedi, devam ediyor. Rehavete kapılmayın." ifadelerini kullandı.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

Belediye ekipleri, pazar yerlerinde manav ve üreticiye maske ve eldiven dağıttı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer de yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerimiz, baharla birlikte Safranbolu'nun güzelliği sizi yanıltmasın. Yine o tarih kokan sokaklarda turlayacağız, Arasta'da kahve içeceğiz, Hıdırlık'ta soluklanıp Eski Hükümet Konağı'ndan Safranbolu'yu selamlayacağız. Şimdilik bu güzel fotoğraflarla yetinelim evde kalalım." ifadelerini kullandı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi bünyesindeki usta öğreticileri tarafından üretilen maskeleri fırıncı esnafına dağıttı.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 01:34 Kaynak: AA


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